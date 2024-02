Muere en prisión Alekséi Navalni, líder opositor de Rusia

"El reo A. A. Navalni, después de un paseo, se sintió mal y casi al momento cayó inconsciente en la colonia penal no. 3", reza el comunicado emitido este viernes por las autoridades carcelarias rusas para certificar la muerte del principal líder opositor de Rusia. En el mismo texto se apunta que, aunque se llamaron a los servicios sanitarios, todos los intentos de reanimar a Navalni "fueron en vano”, confirmando el fallecimiento. Aunque el Servicio Federal Penitenciario de Yamalo-Nenets, la región donde estaba encarcelado, hizo pública esta información sobre el fallecimiento del disidente, sus allegados aseguran que todavía no han confirmado la noticia.

Las mismas fuentes estatales aseguran que se está investigando el motivo del suceso. "Los médicos de la ambulancia declararon la muerte del preso. Se están determinando las causas de la muerte", explica el comunicado de los servicios penitenciarios. El abogado del opositor, Leonid Soloviov, estaría de viaje a Jarp, el lugar en el que se encuenta el centro penitenciario donde estaba encarcelado desde finales de diciembre de 2023. El equipo de Navalni, de la mano de su portavoz Kira Yarmish, asegura que hasta que el letrado no pueda estar in situ en el lugar no pueden confirmar que el fallecimiento sea verídico. El mismo Soloviov aseguró al medio independiente Novaya Gazeta que “un abogado visitó a Alexei el miércoles, entonces todo estaba bien”.

Fuentes del Kremlin aseguran que el presidente Vladímir Putin ha sido informado de la fallecimiento de Navalny, pero que no tienen más información sobre las causas. Indican agencias de noticias rusas como Ria Novosti que también está al corriente de la noticia el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Aunque se le preguntó si la muerte se produjo por un coágulo sanguineo, tal y como apuntan algunos primeros rumores, echó balones fuera. “Por lo que sabemos, el Servicio Penitenciario Federal está realizando ahora todas las comprobaciones, investigaciones, etc., de acuerdo con toda la normativa vigente” fueron sus palabras en su rueda de prensa diaria.

Veneno y cárcel

En prisión desde 2021, fue trasladado a la colonia penal donde habría encontrado su muerte en el día de Navidad de 2023. Dicho centro se encontraba en la región de Yamalo-Nenets, una de las más duras del país al encontrarse en pleno Ártico. Entró en prisión acusado de fraude fiscal por el caso Yves Rocher, aunque no empezó a cumplir condena hasta años después.

Fue envenenado en verano de 2020, cuando regresaba de reunirse con algunos aliados políticos en el Oeste de Siberia, algo que casi le costó la vida y por lo que necesitó tratamiento médico en el extranjero, en Alemania. Justo al regresar a Rusia se le detuvo en el mismo aeropuerto en el mismo control de pasaportes. Según fuentes occidentales el envenenamiento se produjo con Novichok, una neurotoxina de fabricación rusa,. El Kremlin ha negado reiteradamente tener algo que ver con el envenenamiento. Una vez encarcelado se le volvió a condenar en 2023 por "extremismo", algo que le supuso 19 años más de condena.