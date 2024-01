Hong Kong aprobará su propia ley de seguridad con casi tres décadas de retraso. El Gobierno ha enviado al Legco o Parlamento un documento de 110 páginas para su consulta pública. El proceso se adivina veloz. "Lo antes posible", ha aclarado John Lee, jefe ejecutivo de la excolonia, quien lo ha justificado en las amenazas extranjeras aún latentes y en el viejo mandato constitucional. "¿Por qué ahora? No podemos esperar. Ya lo he dicho de forma rotunda. No podemos permitirnos esperar. Hemos esperado 26 años", ha añadido.

El desarrollo de la ley está previsto en el artículo 23 de la Ley Básica, la mini Constitución que rige las relaciones entre la isla y el continente, adoptada cuando la excolonia regresó a la madre patria en 1997. El mandato era urgente pero se pospuso sin remedio. Cada vez que el Gobierno isleño anunciaba su tramitación, se topaba con la resistencia popular. Una manifestación con medio millón de habitantes en 2003 convenció al Gobierno de la excolonia de que era mejor devolverla al cajón a pesar de la enésima frustración pequinesa. La calma social en aquellas décadas, en cualquier caso, no la convertía en imprescindible. Pero las violentas protestas de 2019 cambiaron el cuadro. A Pekín le desesperó la ineptitud hongkonesa para embridarlas y, tras un año fragoroso, cocinó en su parlamento una Ley de Seguridad que envió de urgencia a la isla. La inclusión de delitos como la secesión, la subversión o el terrorismo con penas que alcanzaban la cadena perpetua sofocaron las protestas, laminaron la oposición y llevaron a la cárcel o al exilio a los líderes activistas. Cinco nuevos delitos En este contexto, ya sin miedo a revueltas sociales, Hong Kong ha empezado a cumplir con su viejo compromiso. No tuvo ninguna ley de seguridad en más de dos décadas y pronto tendrá dos. La nueva añade cinco delitos: traición, espionaje, actividades destructivas que ponen en riesgo la seguridad nacional e interferencias extranjeras. Los expertos aseguran que no sólo complementará a la anterior sino que concretará conceptos vagos como espionaje o secretos de Estado. También modernizará la jerga de la legislación colonial y contemplará supuestos de hechos actuales. Y resolverá el embrollo legal que acostumbra a ralentizar los procesos relacionados con la seguridad nacional. Es el caso de Jimmy Lai, célebre magnate de prensa y acusado de conspirar con agentes extranjeros, cuyo proceso ha encadenado retrasos durante más de un año. "Agentes extranjeros y defensores de la independencia están aún ocultos en nuestra sociedad", ha afirmado Lee. Es cierto que en aquellas protestas fueron vistos sus líderes con representantes políticos foráneos, especialmente estadounidenses, pero su principal motor fue la desilusión ciudadana por lo que percibían como una erosión creciente de su ecosistema de libertades. El jefe ejecutivo ha prometido este martes que la nueva ley las salvaguardará todas, incluidas las de asamblea, prensa y expresión, pero ha puntualizado que todo derecho tiene sus límites. El documento elevado al Parlamento asegura que la ley hongkonesa cumple con los estándares internacionales y cita normativas similares de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia. Aquella ley enviada desde Pekín es aún juzgada de forma opuesta por la fracturada sociedad hongkonesa. Para unos, pacificó el territorio y finiquitó una crisis que desangraba a una de las principales capitales financieras asiáticas. Para otros, sepultó la fórmula de "un país, dos sistemas". Es seguro que la nueva ley genere las mismas divisiones.