Viola von Cramon-Taubadel (53 años, Halle, Alemania) no hace descuentos a nadie cuando habla de Serbia y Kosovo, dos países a las puertas de Europa cuyo conflicto se encuentra nuevamente inmerso en una espiral de "polarización nacionalista" y "populismo", con sus consecuentes repercusiones. Esta eurodiputada del Grupo de los Verdes, relatora del Parlamento Europeo para Kosovo y veterana observadora electoral, manifiesta toda su preocupación también de cara a las elecciones europeas de junio y a los comicios de noviembre en EEUU, que podrían llevar al poder a fuerzas políticas poco inclinadas a la reconciliación y desescalada de la tensión.

Acaba de volver de Serbia, donde no se aplacan las acusaciones de fraude en las últimas elecciones parlamentarias, en las que se impuso el partido de Aleksandar Vučić. ¿Es Serbia hoy una democracia?

La respuesta a esta pregunta es no. Estamos muy lejos de un país democrático, estamos incluso lejos de un país que pueda considerarse un candidato con una buena oportunidad de entrar pronto en la Unión Europea (UE). Los valores de la UE no están siendo defendidos. Por el contrario, los estándares democráticos han ido empeorando en el país.

Salta aquí Von Cramon de inmediato a una reflexión sobre la oposición proeuropea serbia que, dice, acusa a los líderes europeos de ser "demasiado permisivos, demasiado indulgentes" con el Gobierno de Vučić. Por ello, según la política, el camino es "explicar mejor a los serbios que los queremos en la UE, que son muy bienvenidos, pero que es el (actual) Gobierno serbio lo que impide que esto suceda", dice. Serbia debe decidir si quiere "elecciones libres y justas, que es claramente lo que no ocurrió el pasado 17 de diciembre", afirma.

¿Cree que esas elecciones deben repetirse?

No me corresponde a mí decir eso, aunque considero que debemos pedir que [...] los observadores internacionales investiguen qué escala de fraude y corrupción hubo. Luego será la justicia serbia la que decida.

¿Y Kosovo?

[El conflicto con] Kosovo es muy útil para Belgrado para distraer a la opinión pública y esto Vučić lo hace como mucha profesionalidad. Además, el regalo más grande para Vučić ha sido Albin Kurti, el primer ministro de Kosovo. [Kurti] polariza tanto como Vučić. Es muy nacionalista y también muy populista. En lo que atañe el diálogo, están haciéndose un favor recíproco. […] Si hubieran tenido voluntad, podrían haber tomado la oportunidad de firmar un acuerdo [para normalizar las relaciones entre los dos países]. No lo hicieron. Vučić no quiso firmarlo y para Kosovo fue muy fácil culpar a Serbia por eso. Pero creo que ahora el tiempo juega a favor de Serbia, sobre todo pensando en que, después de las elecciones de junio, es posible que haya más partidos de derecha en el Parlamento europeo y en que [Donald] Trump puede ganar las elecciones en EEUU, lo que no beneficiará a Kosovo.

¿Trump, por qué?

[A Trump] no le interesa ningún acuerdo político. Por eso me hubiera gustado que usaran esta ventana que Belgrado y Pristina han tenido [en este año]. Las instituciones europeas estaban dispuestas a dar mucho a Kosovo, pero se les pedía arreglar el asunto de la Asociación de los Municipios [para la minoría serbia en Kosovo]. Y esto no es reconocido por la mayoría de los políticos en Kosovo.

¿Qué opina de la decisión de EEUU de enviar misiles Javelin a Kosovo?

Si miramos lo que ocurrió en septiembre [un ataque armado en el norte de Kosovo, con muertos y heridos], hay claras señales de que en el lado serbio hay paramilitares siendo entrenados, tal vez no con la ayuda del Ejército oficial, pero sí permitieron que eso sucediera. Por eso creo que EEUU quiso enviar una señal en contra de eso. Tenemos una responsabilidad. Tanto que juntos también aumentamos las tropas [de la misión de la Otan] Kfor. Debemos asegurarnos de que haya una sólida protección para Kosovo.

¿Aún existe el peligro de un nuevo conflicto armado?

Oh, no lo sabemos. En este momento, no está claro cuánto estuvo involucrado el Estado serbio [en ese ataque], pero he escuchado diferentes fuentes, todas serbias y todas me aseguraron que nada hubiera pasado allí sin que [el Gobierno de] Vučić lo supiera. Dicho esto, también es cierto que la política del lado kosovar no es en este momento muy inteligente en relación con los serbios de Kosovo.

¿A qué se refiere?

La segregación de los serbokosovares ha aumentado y también ha crecido la retórica antiserbia de las autoridades kosovares. Todo escala. Es triste ver a un Gobierno [el de Kosovo], que sí, no es corrupto, pero que, cuando se habla de todas las minorías étnicas en Kosovo, no están haciendo un buen trabajo.

¿Puede haber más incidentes?

Si los hay será por los paramilitares que vienen de Serbia. Pero lo que también preocupa son los más de 4.000 serbios se han ido desde octubre. Eso significa que en tres meses muchas personas han decidido que no quieren vivir más ahí. He hablado con muchas personas [serbias] en Kosovo, y la realidad es que los serbios de Kosovo se sienten cada vez más discriminados. Esto nos debería hacer reflexionar.

¿Rusia tiene de verdad un papel en todo esto?

Rusia no tiene ningún interés en que se resuelva el problema [del conflicto entre Serbia y Kosovo]. No quiere que Serbia firme ningún tipo de acuerdo y actúa en consecuencia.