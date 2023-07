Los ministros del Interior de la UE han constatado en Logroño su intención de sacar adelante antes de que termine la legislatura europea un pacto de migración que lleva ocho años bloqueado, una alianza transatlántica contra las mafias del narcotráfico y un cuerpo de leyes para poder combatir el abuso sexual en internet, delito que podría estar afectando a uno de cada cinco niños europeos.

Estas son las tres cuestiones principales que se han tratado hoy bajo presidencia española en el consejo JAI de ministros del Interior, celebrado en el Rioja Forum. Los tres asuntos tocan materias de la máxima gravedad para los titulares de las carteras ministeriales de seguridad y que en el tramo final de legislatura concitan mayorías paulatinamente más amplias en el seno de la Unión, según han señalado el ministro español Fernando Grande-Marlaska y la comisaria europea de interior, Ylva Johansson.

Los ministros reunidos han examinado también riesgos derivados de la guerra de Ucrania, como el incremento en el tráfico de armas o la proliferación de fanáticos con formación militar, pero han salido expresando su “apoyo sin fisuras a Ucrania”, que “continuará tanto tiempo como sea necesario”, ha asegurado el ministro español.

Inmigración

Para el acuerdo en torno a la migración es importante que el turno de presidencia europea recaiga ahora precisamente sobre España. “Quedan por cerrar expedientes clave para el desarrollo de la Unión, como aquellos que afectan a la cuestión migratoria”, ha explicado Grande-Marlaska, aludiendo a asuntos sobre los que “conviene no precipitarse” pero a la vez actuar “sin perder un solo minuto”. Contra la premura juega la oposición de Polonia y Hungría, que siguen siendo el escollo para la unanimidad.

La Comisión Europea es consciente de que en diversos puntos del Sáhara, en el desierto profundo, las mafias locales tienen a su merced a su principal mercancía, que son los inmigrantes. Y también de que esas mafias forman entramados internacionales que se extienden más allá del continente africano, hacia Europa, pero también con bases en Asia.

Después del acuerdo alcanzado en Luxemburgo el pasado 8 de junio para elaborar un reglamento de gestión de la migración y otro para los procedimientos de asilo, en Logroño arrancan los trabajos para construir un tercer reglamento, con el que los países europeos puedan actuar ante las crisis migratorias masivas. Son situaciones como la que no hace mucho produjo la guerra de Siria en las islas griegas y la frontera este, o la que puede producir en cualquier momento en el Mediterráneo la explosiva situación en Sudán y en el Sahel.

El reglamento de crisis “es una herramienta absolutamente necesaria para hacer frente a situaciones extraordinarias, que hasta hace poco eran prácticamente desconocidas en la UE, y que hoy sabemos que pueden afectar a cualquier estado miembro”, ha dicho Grande-Marlaska.

Johansson ha anunciado que la UE llegará a un contrato con el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para vigilar lo que ocurre en esos puntos oscuros del desierto. “Los Derechos Humanos son parte de nuestros valores irrenunciables”, ha sostenido la eurocomisaria para salir al paso de los recelos que levanta un acuerdo tan reciente como el alcanzado con Túnez para que colabore como país de tránsito. Y Marlaska ha reenfocado: "La inmigración no es una amenaza, es un desafío".

El poder del narco

Europa busca una alianza con los gobiernos latinoamericanos no solo para reducir aranceles o abrir vías al comercio de tierras raras y productos agrarios: también para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico y a los sicarios del crimen organizado. En la reunión de este jueves en Logroño se ha evaluado esta vía, la de una alianza transatlántica para hacer frente a “una de las principales amenazas para la libertad y la seguridad en Europa”, como la califican fuentes de Interior.

“Para combatir a una red debemos actuar en red”, ha aseverado la comisaria europea de Interior. Los ministros europeos han dado hoy su apoyo a España para organizar la presencia americana en la próxima cita de titulares del Interior, el 28 de septiembre, que se realizará aún en el semestre de presidencia española. El objetivo es crear un “marco de colaboración” con el CLASI (Comité Latinoamericano de Seguridad Interior), que reúne a los titulares de esas carteras de 12 países, entre ellos México, Argentina, Brasil y Perú.

El tráfico de drogas “aumenta, pese a que también aumentan nuestras incautaciones”, ha constatado ante los medios la eurocomisaria. El narcotráfico “representa uno de los retos más acuciantes, más peligrosos por su capacidad de infiltración en las estructuras socioeconómicas como por la violencia que emplea en sus acciones”, ha afirmado Marlaska.

Niños en peligro en internet

No salen de Logroño acuerdos firmados en el papel, pues el consejo JAI que acoge la capital riojana no es decisorio sino informal. Pero es en estas citas en las que se ponen los ladrillos de la política europea de seguridad. Por ejemplo, la forma de hacer obligatoria y legal, y no voluntaria y alegal, la lealtad de las grandes operadoras de mensajería móvil y de redes sociales para que los policías -y por tanto los jueces- puedan investigar delitos que se cometen en internet.

Es el polémico asunto del acceso policial a los datos. Y a la hora de hablar de este problema ha querido Johansson justificar la necesidad de limitar la privacidad en bien de la seguridad soltando un dato bomba: según estimación del Consejo de Europa, uno de cada cinco niños del continente puede verse tocado por el delito del abuso sexual por internet.

Preguntada por semejante incidencia por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, la eurocomisaria ha matizado que otros estudios la sitúan en entre un 15 y un 18% de los menores, pero ha recordado también que una investigación británica cifra en 8 minutos lo que tarda un agresor adulto en captar a un niño en una trampa ciber.

“Nadie sabe una cifra exacta, no disponemos de estadísticas, pero ustedes saben de cuántas operaciones realizan las fuerzas de seguridad contra redes de pederastas, que dan idea de la gravedad del problema”, ha apoyado Marlaska.

Ante la extensión de este delito, las operadoras de telefonía y de firmas de internet “cooperan con generosidad”, ha dicho diplomáticamente Johansson. O sea, detectan vídeos, imágenes, y los ponen en conocimiento de las autoridades, “pero porque quieren, voluntariamente, en función de una legislación norteamericana, no nuestra”.

En el colegio de comisarios manejan una encuesta con 26.000 europeos. El 96%, según Johansson, estaba a favor de limitar la privacidad con tal de proteger más a los menores.