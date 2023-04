Un entusiasta de las armas, religioso, tendente a la verborrea racista y con desconfianza hacia el Gobierno estadounidense. Ese sería el perfil del presunto autor de la comprometedora filtración de cientos de documentos clasificados del Pentágono, según varios medios norteamericanos que señalan que tras ser identificado habría sido detenido. El hombre de 21 años, llamado Jack Teixeira, que se graduó en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts y trabajaba últimamente en la base militar de Fort Bragg (Carolina del Norte), según han confirmado los investigadores a 'The Wall Street Journal'. De allí habría salido la embarazosa fuga de secretos de la inteligencia norteamericana que ha servido para airear desde la supuesta estrategia militar ucraniana para esta primavera al espionaje estadounidense a algunos de sus socios más estrechos, como Israel, Corea del Sur o la propia Ucrania. Un terremoto diplomático con multitud de ramificaciones.

Teixeira controlaba el acceso a un grupo privado de la red social para 'gamers' Discord, donde ejercía también de 'pater familias' de su veintena de integrantes, casi todos varones y muchos de ellos menores, un foro donde compartían su amor por las armas, los videojuegos y los memes de corte racista, según varios medios. Fue también en ese espacio cerrado, bautizado como Thug Shaker Central, donde el presunto autor de la filtración comenzó hace unos meses a compartir valiosa información clasificada, supuestamente para mantenerles al tanto de los grandes acontecimientos mundiales. Desde detalladas tablas con las condiciones militares en el campo de batalla ucraniano a fotografías por satélite de las consecuencias de los bombardeos rusos o memorandos con información sobre los planes del Ministerio de Defensa ruso.

Ni Snowden ni Manning

"Es una persona inteligente. No hay duda de que sabía lo que estaba haciendo cuando colgó estos documentos. No fue de ninguna forma una filtración accidental", le dijo a 'The Washington Post' uno de los integrantes del foro, menor de edad. En cualquier caso, esta parece ser una filtración distinta a las que descorcharon los secretos de la primera potencia mundial la pasada década. Las de Chelsea Manning, centradas en la diplomacia y el Ejército; las de Edward Snowden, en los servicios de inteligencia. Por un lado, su alcance parece ser menor. Se habla por el momento de unos 300 documentos clasificados frente a los cerca de 10.000 que llegó a airear Snowden. Por otro, nada hace indicar que Teixeira sea un 'whistleblower' al uso, decidido a jugarse el tipo por denunciar los excesos del aparato de seguridad para salvaguardar la democracia.

"Este era un chico cristiano, opuesto a la guerra, que solo quería informar a sus amigos de lo que estaba pasando", le dijo al 'Times' uno de los integrantes del foro de Discord donde compartió inicialmente la información. "Nos gustan los juegos de guerra". No en vano, esos mismos miembros del foro sostienen que Teixeira, quien se hacía llamar OG en la intimidad del grupo, les dio instrucciones para que no sacaran de allí la información.

Integrantes extranjeros en el grupo de internet

Pero lo habría hecho sin tomar las más mínimas precauciones. Cerca de la mitad de los integrantes del foro eran extranjeros, según las fuentes del 'Post'. Y entre ellos había como mínimo un ruso y un ucraniano, lo que abre la puerta a una posible infiltración del espionaje extranjero, que ha hecho de los grupos de 'gamers' frecuentados por militares y funcionarios estadounidenses uno de sus espacios de interés.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado todavía la autoría de la filtración, que, según el Pentágono, supone un "riesgo muy serio para la seguridad nacional" de EEUU. Lo que sí se sabe es que el FBI ha confirmado su intención de interrogar al Guardia Nacional de Massachusetts sobre el que recaen ahora todas las miradas.

Transcripciones y fotos

También el modo en que compartió los documentos parece bastante amateur. Inicialmente se dedicó a transcribirlos a mano, con anotaciones propias para ayudar a sus compañeros de foro a entender desde acrónimos a jerga militar. Pero en algún momento se cansó y pasó a colgar directamente fotografías de los documentos elaborados por la inteligencia, muchos de ellos doblados previamente y arrugados. Lo hizo con tal descuido que algunas imágenes se tomaron sobre una cama y en otras se ven objetos personales en los márgenes, como un bote de pegamento o un manual de miras telescópicas.

Y así hasta el 28 de febrero de este año, cuando según el 'Post', los primeros documentos salieron del grupo privado de Discord moderado por Teixeira. El diario afirma que fue uno de los adolescentes del foro el que los compartió en otro chat de la plataforma antes de que empezaran a emerger a principios de abril en chats rusos de Telegram y grupos de conversación de 4chan.