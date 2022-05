El Tribunal Supremo de Dinamarca ha exonerado este martes al Ministerio de Defensa del país de "malos tratos" y "tortura" a una veintena de prisioneros iraquíes durante la operación militar 'Desierto Verde' llevada a cabo hace 17 años en suelo iraquí.

La corte ha fallado que los militares daneses no cometieron este tipo de actos contra 23 civiles iraquíes durante la operación, que tuvo lugar en noviembre de 2004, según informaciones del diario 'Ekstra Bladet'.

No obstante, un tribunal danés de menor instancia había dado la razón a 18 de los iraquíes que presentaron la demanda ante la Justicia de Dinamarca con el fin de obtener una indemnización por las "torturas" a las que habían sido sometidos, tal y como señalaron. La corte aseguraba que Dinamarca era responsable porque los prisioneros no contaban con la protección necesaria a pesar de no hallar indicios de que hubiesen sido golpeados.

El Ministerio de Defensa no tardó en apelar ante el Supremo con la esperanza de lograr una exoneración mientras los demandantes, todos ellos capturados cerca de la ciudad de Basora, insisten en que el Ministerio también es responsable de lo sucedido.

A lo largo del caso, el Ministerio ha insistido en la importancia del mismo y ha alertado de las posibles consecuencias si el Supremo no revertía el veredicto anterior, tal y como ha explicado el abogado Peter Biering.