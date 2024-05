Aquestes són les bases del segon concurs literari d'Idò!

El Diario de Mallorca i el Diario de Ibiza presenten la primera edició del concurs literari d’Idò!, un projecte original per al foment de la cultura de les illes. El repte consistirà en l'elaboració d'una obra de temàtica lliure, en format escrit o audiovisual, que contingui dos de les tres paraules que s'exposen a continuació, típiques de la llengua de Balears i la seva gent:

1. Senalla: cistelles de margalló.

2. Xop: impregnat d’aigua.

3. Madona: dona de la casa.

És moment d'alçar la veu, de posar en valor el que és nostre, el que ens importa. T'atreveixes a convertir-te en redactor/a per un dia?

Participants i modalitats

Al concurs es podran presentar totes aquelles persones residents a Mallorca, Eivissa o Formentera, que entrin en una de les dues següents categories:

A. Categoria A: Estudiants de Primària, ESO i Batxillerat de centres acadèmics de les Illes Balears.

B. Categoria B: Estudiants i professionals majors de 18 anys nascuts o residents en alguna de les illes ja esmentades.

Quant al format de les obres, es podran enviar en una de les dues següents modalitats:

A. Microrrelat de màxim 200 paraules d'extensió i temàtica lliure que contingui les paraules esmentades en l'apartat 1.

B. Vídeo de menys d'un minut de durada en format vertical. Pot contenir transicions i efectes, sempre que respecti la condició d'esmentar les paraules de l'apartat 1.

Com participar?

Les obres per a la primera convocatòria es poden presentar fins el 26 de juny de 2024, via We Transfer o correu electrònic estàndard a una de les següents adreces: ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el propi correu, s'inclourà una breu presentació del participant amb el seu nom, edat, correu electrònic i telèfon (d'una persona major d'edat en el cas de pertànyer a la categoria A), i lloc de residència, que en cap cas es faran públics d'així no voler-lo.

Jurat i premis

El jurat estarà conformat per periodistes i directius del grup Prensa Ibérica a les illes. Els premis per a aquesta primera convocatòria seran:

A. Premi Categoria A: Un bo de 10 entrades de cinema i la publicació de l'obra en les edicions en paper i en web de Diario de Mallorca i Diario de Ibiza.

B. Premi Categoria B: Un trajecte d’anada i tornada per a dues persones a qualsevol destinació amb Baleària i la publicació de l'obra en les edicions en paper i en web de Diario de Mallorca i Diario de Ibiza

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació, reproducció i/o distribució total o parcial dels microrrelats o vídeos presentats.

Convocatòria

Convoquen Diario de Mallorca i Diario de Ibiza, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, dins del marc del projecte Idò! pel foment de la cultura de les illes.