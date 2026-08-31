Nômade Temple Ibiza sorprende con un spa subterráneo y ventajas para residentes

En los acantilados de Portinatx, donde el bosque de pinos desciende hacia el Mediterráneo, Nômade Temple Ibiza entiende el bienestar como una parte natural de la experiencia. Aquí, sanar y celebrar no pertenecen a mundos distintos, sino que forman parte de un viaje para abrirse, conectar, recuperar el equilibrio, volver al presente y escuchar el cuerpo.

GÖN House of Healing nace desde esa idea. Enclavado entre rocas y oculto en el paisaje, el spa se concibe como un refugio subterráneo inspirado en las cuevas de Ibiza. Piedra, penumbra, sonido y agua acompañan una transición desde el exterior hacia un espacio pensado para bajar el ritmo antes del tratamiento y escucharse de nuevo.

El agua como hilo conductor de la experiencia

El agua no funciona como un elemento decorativo, sino como el hilo que recorre toda la experiencia. El circuito propone un viaje térmico a través del vapor, el calor y el frío, con cuatro hammams, dos saunas de calor seco, una piscina de agua fría, duchas de contraste térmico y una ducha sensorial de esencias.

Los materiales naturales definen los espacios, concebidos para favorecer la calma y la desconexión. | MARK PETERSON

El recorrido se amplía con un tanque de flotación, donde el cuerpo permanece suspendido en agua tibia rica en minerales, y con el Santuario Wataflow, a 34-36 °C, diseñado para favorecer quietud, flotabilidad y relajación. Calor y frío, movimiento y pausa se suceden para ayudar al cuerpo a recuperar su propio ritmo natural.

La propuesta reúne terapias corporales de distintas tradiciones con herramientas contemporáneas de recuperación. El masaje deep tissue, el masaje tailandés, los tratamientos detox y los contrastes con piedras calientes y frías conviven con luz roja, compresión y dispositivos de calor y vibración, sin elegir entre lo ancestral y lo actual, sino combinándolos para ponerlos al servicio del bienestar.

El agua como territorio de sanación

Entre las experiencias exclusivas, el Viaje Waterness devuelve esta filosofía al agua. En el Santuario Wataflow, el cuerpo es sostenido y guiado a través de movimientos fluidos que siguen el ritmo de la respiración. La sesión se convierte en un diálogo silencioso entre cuerpo y agua para favorecer una percepción amplia del movimiento y una relajación profunda.

El agua es el hilo conductor de la experiencia. / NÔMADE TEMPLE

Un ritual para cada persona

La dimensión emocional aparece en rituales que combinan respiración, tacto, sonido y movimiento. El Ritual de Alquimia Emocional comienza con una meditación guiada y continúa con una terapia corporal centrada en el abdomen y la zona lumbo-pélvica. El masaje con terapia de voz y sonido incorpora aceites medicinales elaborados con plantas de Ibiza e instrumentos vibracionales.

Otros recorridos se construyen como secuencias completas. El Ritual del Sueño reúne exfoliación de lavanda, envoltura herbal, cuencos tibetanos y masaje de cuero cabelludo. El Ritual Detox Oceánico parte de algas ricas en minerales, continúa con un baño aromático de menta, lima y eucalipto y termina con un masaje inspirado en el movimiento del mar.

Menú Spa Nômade Temple Ibiza Menú Spa Nômade Temple Ibiza

El cuidado facial incorpora una lectura contemporánea del bienestar. El Ritual Exclusivo de Terraformación Augustinus Bader x Nômade Temple combina fórmulas avanzadas con masaje de escultura facial, activación linfática y técnicas destinadas a estimular el colágeno. Suma tratamientos de Augustinus Bader para la piel tras el viaje y propuestas de VOYA basadas en algas y botánicos.

Nômade Temple Ibiza lanza una oferta para residentes

Con el objetivo de acercar la experiencia también a quienes viven en Ibiza, el centro lanza unas condiciones especiales para residentes. La promoción incluye un 20% de descuento en tratamientos y un precio especial de 70 euros para acceder al circuito de aguas del spa. Además, el acceso al circuito estará incluido al reservar cualquier tratamiento. Para beneficiarse de estas ventajas será necesario acreditar la residencia en la isla mediante DNI, NIE o certificado de residencia.

Ubicación de Nômade Temple Ibiza en Google Maps.

Más allá del spa, la programación de bienestar incluye sesiones de movimiento, restauración y exploración guiadas por practitioners. GÖN House of Healing conecta hospitalidad, gastronomía, música, arte y sanación con el paisaje de Ibiza.