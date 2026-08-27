Un "templo bohemio" en el norte de Ibiza: así se presenta el hotel Nômade Temple

Nômade Temple Ibiza, ubicado en Portinatx, ha celebrado un encuentro dirigido a medios de comunicación, representantes institucionales y sociedad ibicenca para presentar su propuesta, concebida por sus responsables como un "refugio y nexo cultural" y como un espacio "en constante proceso de transformación". Según explica el establecimiento, su objetivo es desarrollar una experiencia que busca "habitar el paisaje en sintonía con la naturaleza y la comunidad local".

El encuentro ha comenzado con la intervención de Benjamin Cowtan, director de Nômade Temple Ibiza, quien ha expuesto los pilares de un proyecto que define como un "templo bohemio vincular". Cowtan ha explicado que el establecimiento nace con una filosofía que pretende ir más allá del concepto hotelero convencional, con el diseño emocional, la programación cultural y de bienestar y la integración con la comunidad local como elementos diferenciales respecto a otras propuestas de alojamiento de la isla.

"Minimizar el impacto sobre el entorno"

El hotel cuenta con 182 estudios, suites, lofts y villas y ha sido concebido a partir de la reutilización y reinterpretación de una estructura preexistente. El proyecto ha conservado elementos originales, como los arcos del antiguo edificio, una decisión que sus responsables vinculan a su compromiso de "minimizar el impacto sobre el entorno y devolver la tierra a la naturaleza". Cowtan ha señalado también que la propiedad prioriza "la profundidad de la experiencia y la sensación de amplitud" frente al volumen constructivo, con espacios diseñados "para ser habitados y propiciar el encuentro".

La propuesta gastronómica constituye otro de los ejes del proyecto. El establecimiento cuenta con "Tavla, concebido como la mesa de los viajeros" y un archivo vivo de sabores; Café Libre, definido como un santuario para la cultura de lo cotidiano; y Kuu Jū, una barra íntima en la que, según el hotel, la técnica japonesa dialoga con ingredientes mediterráneos. Junto a la orilla se encuentra 4FU3GOS (La Popular), especializado en lo que el establecimiento define como la "honestidad del fuego abierto", las brasas y la pesca de proximidad.

El hotel asegura además que ha trabajado con artesanos y constructores locales y que ha integrado en su arquitectura materiales nativos como piedra blanca, madera de sabina y baldosas de terracota artesanal.

En cuanto a su programación, Nômade Temple Ibiza ofrece cada día entre ocho y nueve actividades relacionadas con el bienestar físico y emocional. Las sesiones incluyen baños en el mar acompañados de sound healing (terapia de sonido) y prácticas de yoga guiadas por profesionales locales que, según señala el establecimiento, llevan años viviendo en la isla y conociendo su entorno. Nômade afirma que pretende que estas actividades generen "un vínculo real e impacto positivo en la comunidad y el tejido humano del norte de Ibiza" y no queden en un plano aislado.

Respecto a la evolución comercial del establecimiento, Cowtan ha señalado que el proyecto está registrando un buen ritmo de reservas desde su apertura, con especial interés procedente de mercados como América, donde ha destacado el crecimiento de México y Brasil, así como de Reino Unido y Europa, en un contexto que ha vinculado a la redistribución de los flujos turísticos internacionales.

El director de Nômade Temple Ibiza también se ha mostrado especialmente satisfecho con la noticia sobre el nuevo vuelo directo de United entre Nueva York e Ibiza, una conexión que ha calificado como un paso importante para el turismo americano en la isla.

De cara al futuro, Cowtan ha expresado su voluntad de consolidar el hotel como "un organismo vivo", en constante evolución, con actividades de carácter íntimo y una experiencia profundamente personalizada para cada huésped. El director ha señalado además que el proyecto apuesta por el boca a boca como principal vía de reconocimiento.