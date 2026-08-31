Na Xamena, el refugio de bienestar y gastronomía donde el tiempo se detiene

Ibiza aún conserva su esencia magnética y silenciosa, la que late con fuerza en el norte de la isla, suspendida sobre un acantilado a 180 metros sobre el mar Mediterráneo, la que buscan aquellos que desean desconectar de la rutina para conectar con el bienestar. Una Ibiza que el hotel Hacienda Na Xamena recupera en Sant Miquel rodeado por 150 hectáreas de naturaleza y con dos kilómetros de costa que lo convierten en un selecto refugio para quienes desean deleitarse con el encanto de un entorno auténtico, la gastronomía de proximidad y un spa único.

Fundada en 1969 por el arquitecto belga Daniel Lipszyc, esta joya de la arquitectura nació con un propósito que hoy cobra más sentido que nunca, fundirse de forma orgánica con el paisaje y recuperar el espíritu hospitalario y humano de antaño. Con 77 habitaciones y suites, este alojamiento se convierte en un templo de desconexión donde el lujo se siente a través de la calma.

Un santuario de bienestar

El viaje hacia la relajación absoluta comienza en el Spa La Posidonia, un santuario de bienestar único en el que destacan sus célebres Cascadas Suspendidas. Un exclusivo circuito de hidroterapia con excepcionales vistas al mar que ofrece una experiencia diseñada para reconectar cuerpo, mente y espíritu.

Además, este imponente spa presenta una amplia carta de tratamientos corporales, de entre 50 y 80 minutos de duración, con propuestas como Na Xamena Fusión, inspirado en la energía mística de la isla; el masaje relajante, de ritmo suave y maniobras envolventes; Zen Cabeza & Pies, que combina un delicado masaje craneal y técnicas de reflexología podal; Futura Mamá, diseñado para cuidar el cuerpo y las emociones de la mujer embarazada; Deep-Tissue Masaje, energético para liberar tensiones musculares; o el masaje Energía Pura Ibiza, que combina técnicas de masaje Lomi Lomi con aceites esenciales. En cuanto al cuidado del rostro, Spa La Posidonia cuenta con tratamientos faciales By Seaskin Life y tratamientos faciales By SkinCeuticals.

Para aquellos que buscan una experiencia integral, Hacienda Na Xamena ha diseñado un completo ritual wellness que incluye un masaje corporal de 80 minutos, un tratamiento facial de 50 minutos personalizado, reflexología podal o masaje craneal de 50 minutos y la experiencia de las Cascadas Suspendidas.

Del huerto a la alta cocina

En Hacienda Na Xamena, el paladar también se deleita bajo la filosofía del respeto por el entorno en su Restaurante Edén que abandera una cocina de proximidad sincera, original y sostenible, basada en la estacionalidad y unida de forma directa a la finca tradicional del hotel. Una experiencia culinaria inolvidable con espectaculares vistas al mar, al compás de una agradable música en directo varios días a la semana, y que se eleva en sus emblemáticos Nidos, tres estructuras circulares privadas, situadas en el punto más elevado del hotel, que regalan una puesta de sol de 360 grados.

Fiel al deseo de su propiedad de abrir sus puertas y compartir la belleza del entorno, Hacienda Na Xamena ofrece atractivas opciones para clientes no alojados. A través de distintas opciones, los visitantes de la isla y el público local pueden disfrutar de packs combinados que reúnen el circuito de las Cascadas Suspendidas, picoteo, comidas o cenas en Edén y masajes de autor.

Hacienda Na Xamena

Dirección: Sant Miquel

Información y reservas: 971334500 www.haciendanaxamena-ibiza.com