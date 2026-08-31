Can Secret representa el verano ibicenco que se saborea sin prisa

Hay lugares a los que se llega para comer y otros en los que la mesa es solo el comienzo de la experiencia. Can Secret es de esos lugares que despiertan los sentidos desde el origen, para quedarse grabado en nuestras retinas, paladares y recuerdos más selectos. Ubicado en una finca centenaria de Sant Llorenç, Can Secret ha hecho de su lema, ‘Cuina amb ànima’, toda una declaración de intenciones. Allí, la tierra, el mar y la temporada marcan el ritmo de una carta mediterránea y contemporánea que se reconoce en sus sabores, pero que siempre reserva espacio para la creatividad.

Cóctel de hortalizas y verduras sobre una emulsión de remolacha y helado de albahaca. | FOTOS: CAN SECRET

Con agosto y el verano ibicenco en su máximo esplendor, este restaurante refresca ahora parte de su propuesta gastronómica con nuevas elaboraciones más ligeras, coloridas y llenas de matices que nacen en su propio huerto para rendir tributo al producto local y de temporada. Platos pensados para acompañar los días largos, las cenas al aire libre y esas sobremesas que parecen detener el tiempo.

‘Brioche’ de ‘pulled pork’ ibicenco servido con encurtidos caseros. / Can Secret

El verano comienza en la huerta

El jardín de Can Secret, rodeado de montañas y bosque, tiene una capacidad para 140 comensales.

Una de las nuevas incorporaciones que mejor representa esta filosofía es el ajoblanco de almendra Marcona y melón, acompañado de tartar de gamba roja y melón osmotizado. Un plato que se corona con aceite de oliva virgen extra Arbequina de primera prensada que realza la delicadeza del conjunto. La untuosidad de la almendra, el dulzor del melón y la intensidad marina de la gamba roja componen un bocado fresco y equilibrado, capaz de condensar buena parte del Mediterráneo en una sola cucharada.

El restaurante tiene una cocina flexible, con propuestas vegetarianas, veganas y sin gluten. / Can Secret

La huerta adquiere todavía más protagonismo en su cóctel de hortalizas y verduras, presentadas en diferentes elaboraciones sobre una emulsión de remolacha y acompañadas de helado de albahaca. Se trata de un plato vegetal, vibrante y sorprendente, en el que conviven temperaturas, texturas y colores. Una forma de trasladar el paisaje de Safragell directamente a la mesa y de demostrar que la cocina vegetal puede ser también emocionante, compleja y profundamente disfrutona.

La propuesta más desenfadada llega de la mano del brioche de pulled pork ibicenco, servido con encurtidos caseros y mayonesa de azafrán. La suavidad del pan, la intensidad de la carne cocinada lentamente, la acidez de los encurtidos y el carácter aromático del azafrán encuentran un equilibrio que invita a comerlo sin demasiados miramientos o con las manos, si hace falta.

El recorrido veraniego continúa hasta el postre con una crema ligera de coco, sorbete de mango e higos recogidos en la propia finca. Fresco, delicado y con un punto tropical, este último plato devuelve la mirada al entorno y convierte uno de los frutos más evocadores del verano ibicenco en el cierre perfecto de la experiencia.

Coincidiendo con la renovación de la carta, Can Secret estrena también un menú degustación compuesto por cinco pases salados y un postre, con un precio de 50 euros por comensal (bebidas no incluidas). Una propuesta especialmente atractiva para quienes visitan el restaurante por primera vez y desean comprender su cocina a través de un recorrido completo.

Este menú combina algunas de las nuevas creaciones estivales con platos que ya se han convertido en imprescindibles de la casa, como el ceviche de corvina con boniato asado y manzana, fresco, cítrico y lleno de contrastes, o la berenjena con pesto de rúcula y kale, que confirma la importancia que el producto vegetal tiene en la identidad gastronómica del restaurante.

No se trata únicamente de probar seis elaboraciones, sino de recorrer los distintos paisajes de Can Secret: su huerta, el Mediterráneo, los sabores de la isla y una cocina que parte de lo reconocible para llevarlo un poco más lejos. Todo ello con una cuidada selección de vinos nacionales e internacionales, disponibles por copa o media copa, y con el aceite de oliva como uno de los hilos conductores de la casa.

Restaurante para compartir

La experiencia de Can Secret no termina en el plato. Buena parte de su encanto reside en el lugar que ocupa y en la atmósfera que consigue crear. Sus jardines, las zonas verdes, los rincones al aire libre y la pérgola acristalada con vistas al campo invitan a bajar el ritmo y a recuperar el placer de comer sin mirar el reloj.

Un restaurante pensado para compartir con amigos, en pareja o en familia, para brindar, alargar la conversación y dejar que la noche avance. También para quienes buscan una cocina flexible, con una amplia presencia de propuestas vegetarianas, veganas y sin gluten, capaz de adaptarse a diferentes maneras de sentarse a la mesa sin renunciar al sabor ni a la personalidad, y también para quienes desean disfrutar durante el día de la experiencia de su day pass, completando la propuesta gastronómica con una jornada en su piscina.

En una isla acostumbrada a los grandes reclamos, Can Secret conquista precisamente por todo lo contrario. Por la calma, la autenticidad y la sensación de haber encontrado un lugar todavía conectado con la Ibiza más esencial. Una dirección que invita a salir de las rutas más evidentes y adentrarse en el corazón de la isla para descubrir que, a veces, el mejor plan del verano consiste simplemente en sentarse bajo el cielo ibicenco y dejar que la huerta, el producto y la temporada hagan el resto.