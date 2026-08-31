De una casa payesa a icono mundial: Amnesia Ibiza cumple 50 años

Cumplir 50 años en Ibiza significa haber sido testigo de muchas transformaciones. En el caso de Amnesia, supone también haber participado activamente en ellas. El club celebra este 2026 medio siglo desde que abrió sus puertas en 1976, en una finca payesa situada en la carretera entre Ibiza y Sant Antoni que acabaría convirtiéndose en uno de los espacios más reconocibles de la cultura electrónica internacional.

Su origen estuvo ligado a una visión que iba más allá del ocio nocturno. El filósofo Antonio Escohotado impulsó allí un espacio de libertad y encuentro en una Ibiza todavía marcada por la contracultura y el movimiento hippy. Con el paso de las décadas, Amnesia creció y se transformó, pero mantuvo una característica esencial: funcionar como punto de conexión entre artistas, públicos y nuevas formas de entender la música.

Un laboratorio para nuevos sonidos

Uno de los capítulos más destacados de su historia fue durante los años ochenta con Alfredo Fiorito. El dj argentino convirtió la cabina en un espacio sin fronteras estrictas entre géneros, mezclando rock, disco, funk, pop y los primeros sonidos house. Aquella manera de seleccionar música contribuyó al desarrollo del llamado Balearic Beat, que más tarde influiría en la escena británica del acid house y la cultura rave.

Imagen de la fiesta de apertura de Amnesia Ibiza en 2026. / Amnesia Ibiza

Esa capacidad para detectar movimientos emergentes continuó durante los años siguientes. Residencias como Cream reforzaron la conexión del club con la cultura europea de los noventa, mientras que Cocoon, encabezada por Sven Väth desde 1999, ayudó a consolidar el techno y el minimal techno en Ibiza. A estas propuestas se sumaron conceptos con identidad propia como La Troya o la Fiesta de la Espuma. Amnesia se convirtió así en un amplificador cultural capaz de impulsar estilos, artistas y formatos que después trascendían la propia isla.

Cinco décadas después, esa apuesta continúa presente. Lejos de limitarse a vivir de su legado, el club sigue incorporando nuevas residencias y propuestas que conectan diferentes generaciones y tendencias de la electrónica.

La celebración del 50 aniversario ha llevado este año parte de la historia de Amnesia fuera de sus pistas. Desde abril y hasta final de temporada, Hyde Hotel Ibiza acoge ‘50 Years, 50 Memories’, una exposición gratuita con fotografías, material gráfico, piezas históricas y testimonios que repasan cinco décadas de evolución.

Mapa de ubicación de Amnesia Ibiza.

Un debut histórico

Otro de los grandes momentos fue el pasado 5 de julio con Jean-Michel Jarre. El artista francés actuó por primera vez en Ibiza coincidiendo con los 50 años de Amnesia y el medio siglo de su influyente álbum Oxygène. La Terraza acogió un espectáculo que combinó clásicos de su trayectoria con composiciones más recientes y un importante despliegue visual y tecnológico.

El próximo 4 de septiembre verá la luz ‘50 Years Dancing’, una colección de 50 temas disponible en una edición de diez vinilos y otra de cinco CD. La selección recorre distintas épocas, estilos y generaciones de artistas que han formado parte del sonido de sus pistas. Este lanzamiento resume la trayectoria de un espacio que durante cinco décadas ha sabido detectar nuevas corrientes, amplificarlas y conectarlas con públicos de todo el mundo.

Toda la información para disfrutar de Amnesia

Para quienes quieran vivir de cerca este aniversario, Amnesia mantiene abiertos varios canales de contacto. Las reservas de mesas VIP pueden gestionarse a través de vip@amnesia.es o en el teléfono +34 618 48 50 63. Para resolver incidencias relacionadas con entradas, el club dispone del correo support@amnesia.es, mientras que las consultas generales pueden dirigirse a info@amnesia.es o al teléfono +34 971 19 80 41.