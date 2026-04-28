ENTREVISTA

Responsable de la sección multimedia de Amnesia Ibiza

¿Cómo era Amnesia cuando empezó a trabajar?

Lo que más me impactó fue el montón de gente que había, cómo vibraba todo, los shows que veía… Eran cosas que no había visto nunca. Por primera vez empecé a ver cosas como La Troya, Made in Italy… unos shows increíbles.

¿Cómo le explicaría a alguien que no vivió esa época de Amnesia lo que era?

El ambiente era más ‘guay’. La gente venía a escuchar la música de verdad, no con el móvil. Se diferenciaba mucho la gente de una fiesta y de otra. Ahora vienes a Ibiza y vas un día aquí, otro allí… pero por ir. Antes había más fidelización, la gente iba a una fiesta determinada, buscaba un estilo de música.

¿Cómo ha cambiado el público y la forma de vivir la noche en estos años?

Antes la gente se quedaba mu cho más tiempo en la isla. Había un rollo más de amigos, venían en grupos. Ahora muchos vienen solos o solo con un par de amigos.