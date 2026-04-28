50 años de baile
Cinco décadas marcando el ritmo de una Ibiza en constante evolución
Desde 1976, Amnesia Ibiza ha sido testigo y protagonsita de la transformación de la isla, ha ayudado a definir su idenidad musical y social y ha contribuido a proyectarla al mundo como uno de los principales destinos de clubbing
Hablar de Amnesia Ibiza es hablar de la evolución cultural de la isla en las últimas cinco décadas. Desde su apertura en 1976, el club no solo ha sido un espacio de ocio nocturno, sino una institución que ha contribuido a definir la identidad musical y social de Ibiza, proyectándola al mundo como uno de los principales destinos del clubbing internacional. Ubicada en Sant Rafel, Amnesia nació en un momento de cambio. La transición política y social en España coincidió con una Ibiza marcada por la influencia de la contracultura y el movimiento hippie. En ese contexto, el club surgió como un espacio alternativo, abierto a nuevas formas de expresión, donde la música, la libertad y la experimentación formaban parte de una misma experiencia colectiva.
“ El club nace en un momento de cambio en España como un espacio alternativo, abierto a nuevas formas de expresión
Gustavo Muñoz
Responsable de la sección multimedia de Amnesia Ibiza
¿Cómo era Amnesia cuando empezó a trabajar?
Lo que más me impactó fue el montón de gente que había, cómo vibraba todo, los shows que veía… Eran cosas que no había visto nunca. Por primera vez empecé a ver cosas como La Troya, Made in Italy… unos shows increíbles.
¿Cómo le explicaría a alguien que no vivió esa época de Amnesia lo que era?
El ambiente era más ‘guay’. La gente venía a escuchar la música de verdad, no con el móvil. Se diferenciaba mucho la gente de una fiesta y de otra. Ahora vienes a Ibiza y vas un día aquí, otro allí… pero por ir. Antes había más fidelización, la gente iba a una fiesta determinada, buscaba un estilo de música.
¿Cómo ha cambiado el público y la forma de vivir la noche en estos años?
Antes la gente se quedaba mu cho más tiempo en la isla. Había un rollo más de amigos, venían en grupos. Ahora muchos vienen solos o solo con un par de amigos.
Del espíritu libre de los 70 a la escena electrónica mundial
Desde sus inicios como espacio alternativo en la Transición hasta su consolidación como referente internacional, la trayectoria de Amnesia recorre los principales cambios culturales y musicales de Ibiza
La historia de Amnesia es, en gran medida, la historia reciente de Ibiza. Desde su fundación en 1976 hasta la actualidad, el club ha atravesado distintas etapas que reflejan los cambios culturales, sociales y musicales de la isla.
El propio nombre del club anticipa la experiencia. Amnesia procede del griego amnesía’, término que significa ‘olvido’ y que alude a la suspensión del tiempo y de las normas cotidianas que se vive en la pista de baile. Una idea que ha acompañado al espacio desde sus orígenes y que forma parte de su identidad.
Actualmente es uno de los clubes más influyentes del mundo, pero su origen está ligado a un contexto muy distinto, marcado por la experimentación y la apertura cultural.
Caal
DJ residente y responsable del área técnica de sonido
Eres dj residente, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son sus tareas dentro del equipo?
Antes el dj residente hacía todo. Era el que estaba todas las noches, pinchaba, atendía a los dj cuando venían, les preguntaba que querían beber… Ahora todo es mucho más oficial. Todo va por contrato, todo firmado. Antes no, antes recuerdo que en el 2006 o 2007 igual venía Loco Dice y le preguntabas «¿qué quieres beber?». Todo se ha ido profesionalizando mucho. Entonces ahora, además de dj residente, soy responsable del área técnica de sonido.
¿Hasta qué punto el sistema de sonido puede condicionar la narrativa musical de un club como Amnesia?
Hasta el mismo punto que la música. Una mala música, en un buen equipo de sonido no gusta y buena música en un mal equipo, tampoco. Hay que tener siempre en cuenta que todos los puntos implicados en que la gente se lo pase bien son importantes.
¿Recuerda alguna sesión especialmente?
A nivel personal, el primer día que pinché en Amnesia. Será inolvidable. A nivel de club, es que ha habido grandísimas noches. Todos los años hay grandes noches. Amnesia es un club que cada año hace cosas especiales. Este año tenemos a JeanMichel Jarre, la fiesta con la gente de The Haçienda… Y si miras años atrás, Amnesia siempre ha apostado por hacer cosas especiales.
Amnesia, del taller del olvido a la cuna del Balearic
Amnesia ha sido el centro de la contracultura y el origen de la música ‘made in Ibiza’, el baile, la libertad y la vanguardia desde los 70 hasta la actualidad manteniendo la esencia de Ibiza
En 1976 el filósofo, jurista, ensayista e intelectual Antonio Escohotado fundó Amnesia en una casa payesa en la antigua carretera a Sant Antoni y la denominó ‘El taller del olvido’. Este bar de vanguardia se convirtió con el tiempo en un lugar de culto a la música, el arte, el baile, la libertad y el desenfreno.
“ A lo largo de 50 años Amnesia ha sido el nexo de unión de todas las modas musicales, desde el funky al techno o el trance.
Era un lugar innovador donde se mezclaban todas las tribus de Ibiza para beber, bailar y fumar a pocos metros donde pastaban las ovejas, que a veces se sumaban también a la fiesta al aire libre, con el cielo como techo y en torno a una pirámide de espejos en una fuente.
Desde hace 50 años, Amnesia ha sido un lugar de contracultura y vanguardia que ha tenido en la música su filosofía vital durante cinco décadas que han marcado el ocio y entretenimiento nocturno, y a veces diurno, de la escena de baile de Ibiza, manteniendo como premisas la libertad, la diversión y el baile por encima de las modas y los ritmos.
Belén Segura Porcar
Directora de operaciones
¿Qué significa para usted Amnesia Ibiza?
Para mí este club no es solo un lugar de trabajo, es una forma de vida. Voy a empezar mi temporada número 15 aquí y he crecido dentro de estas paredes, tanto a nivel profesional como personal. Más que una empresa, es una familia. Hay compañeros que llevan incluso más años que yo, y eso crea un vínculo muy especial. Compartimos una misma pasión y una manera de entender la noche que va mucho más allá de lo laboral.
En un espacio donde actúan artistas de primer nivel habrá vivido muchas situaciones inesperadas. ¿Recuerda alguna anécdota?
Podría escribir un libro con todas las anécdotas que hemos vivido aquí. Después de tantos años, pasan muchísimas cosas, algunas inesperadas, otras muy divertidas y muchas que solo se entienden dentro de est mundo. Es difícil quedarse con una sola, porque cada artista, cada noche, tiene su historia. Y, al final, más que una anécdota concreta, lo que te llevas es ese cúmulo de momentos que hacen que ningún día sea igual al anterior. Siempre hay situaciones curiosas, improvisaciones, momentos de tensión que acaban en risas… Forma parte de la magia de trabajar en algo que está vivo constantemente. Yo intento quedarme con todo y, quién sabe, igual algún día me animo y escribo ese libro. Creo que daría para una buena historia sobre lo que significa vivir la noche desde dentro en un lugar así.
Amnesia celebra un legado de 50 años mirando al futuro
Una exposición fotográfica, noches únicas, regresos históricos y fiestas de gran relevancia cultural dibujan una temporada 2026 que reivindica la memoria del club y su peso en la cultura electrónica
Cumplir 50 años no es solo una cifra cuando se habla de Amnesia Ibiza. Es una declaración de permanencia en una isla donde todo cambia deprisa y donde sobrevivir con identidad propia durante medio siglo ya es, en sí mismo, una hazaña. Por eso, la programación diseñada para celebrar este aniversario traza un relato muy claro sobre lo que ha sido Amnesia, lo que representa hoy y lo que quiere seguir siendo en el futuro. La temporada 2026 se ha concebido como una suma de momentos con personalidad propia, capaces de conectar el archivo emocional del club con nuevas experiencias, nuevos públicos y una reafirmación de su papel central en la historia del clubbing.
La primera gran parada de ese recorrido llega con IMS. En el marco del International Music Summit, Amnesia inaugura ‘50 Years, 50 Memories’, una exposición que funciona como puerta de entrada perfecta al aniversario. La muestra, instalada en Hyde Hotel Ibiza hasta el 22 de mayo, en Cala Llonga, repasa la evolución del club desde sus orígenes en una finca ibicenca en 1976 hasta su consolidación como referencia global de la música electrónica. Fotografías y carteles históricos que buscan activar una memoria colectiva hecha de noches, artistas, pistas de baile y generaciones enteras que han encontrado en Amnesia un lugar de libertad.
Entrevista a Alfredo Friorito en el '89
¿PUEDES ENCONTRAR LA SALIDA?
Traza tu camino a través del laberinto de Amnesia Ibiza.