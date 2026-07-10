Jean-Michel Jarre firma su primera actuación en Ibiza

Jean-Michel Jarre actuó el pasado 5 de julio por primera vez en Ibiza. El músico francés, uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica, ofreció un concierto exclusivo en la Terraza de Amnesia, dentro de la programación especial organizada por el club con motivo de su 50 aniversario.

La cita había generado expectación por tratarse de una visita inédita de Jarre a la isla. El artista, que desde los años setenta ha sido una referencia para varias generaciones de músicos y aficionados, llegó a Amnesia con un directo preparado para la ocasión y adaptado a un espacio muy distinto al de algunos de sus conciertos más conocidos.

A lo largo de su carrera, Jarre ha actuado en lugares como la Torre Eiffel, las Pirámides de Egipto o la Ciudad Prohibida. En Ibiza, el planteamiento fue más cercano. La Terraza permitió ver al músico en un formato menos monumental, con el público situado a poca distancia y con una puesta en escena ajustada al club.

El concierto sirvió también para reforzar el peso simbólico del aniversario de Amnesia. En sus cinco décadas de actividad, la discoteca ha formado parte de la evolución de la noche ibicenca y de la consolidación de la isla como uno de los principales puntos de encuentro para la música electrónica. La presencia de Jarre, considerado uno de los pioneros del género, encajaba con esa mirada hacia los orígenes y con la voluntad del club de celebrar su historia desde la pista.

Durante la actuación, el público pudo recorrer parte del universo sonoro del compositor francés, marcado por los sintetizadores, las atmósferas envolventes y una relación constante entre música y tecnología. No fue una sesión más dentro del calendario de verano, sino una de esas fechas que destacan por el nombre del artista y por el contexto en el que se producen.

Tras el concierto, Amnesia mantuvo abierta la noche con Pyramid, lo que permitió a los asistentes continuar en el club después del directo.