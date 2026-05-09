¿Tienes sudoración excesiva en las manos, las axilas o la cara? Grupo Policlínica trae a Ibiza una solución para tratar la hiperhidrosis

La hiperhidrosis y el rubor facial persistente son trastornos que pueden condicionar de forma importante la vida diaria, aunque no siempre reciban la atención que merecen. La sudoración excesiva en manos, axilas o rostro, así como el enrojecimiento facial involuntario, pueden convertir gestos cotidianos como dar la mano, hablar en público o mantener una conversación en situaciones incómodas y difíciles de controlar. En Grupo Policlínica, en Ibiza, el equipo de cirugía torácica ofrece una solución quirúrgica eficaz para tratar estos problemas y mejorar la calidad de vida de quienes los padecen.

¿Existe alguna solución para acabar con la sudoración excesiva?

La simpatectomía torácica bilateral por cirugía toracoscópica (VATS) se ha consolidado como una de las alternativas terapéuticas más eficaces para aquellos pacientes en los que las medidas conservadoras no han dado resultado. Se trata de un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que actúa directamente sobre el sistema nervioso simpático, responsable de regular, entre otras funciones, la sudoración y la respuesta vascular del rostro. Una posible solución para acabar con la sudoración excesiva que realizan en Ibiza los profesionales de Grupo Policlínica.

¿En qué consiste esta intervención?

La técnica consiste en acceder al tórax mediante una o dos pequeñas incisiones, de menos de un centímetro, a través de las cuales se introduce una cámara y el instrumental quirúrgico. Una vez localizados los nervios implicados, se procede a su bloqueo, habitualmente mediante la colocación de clips. Esta intervención selectiva permite interrumpir la señal que provoca la sudoración excesiva o el enrojecimiento facial.

La intervención consiste en bloquear los nervios que provocan la sudoración excesiva o el rubor facial. / Grupo Policlínica

La indicación de esta cirugía está bien definida. Se dirige principalmente a pacientes con hiperhidrosis palmar, axilar o combinada, así como a determinados casos de rubor facial que no responden a otros tratamientos. No obstante, los especialistas insisten en la necesidad de una evaluación clínica rigurosa previa, que permita confirmar el diagnóstico y valorar el impacto real del trastorno en la vida del paciente.

¿Cuánto dura la intervención y cómo es el postoperatorio?

Uno de los principales avances de esta técnica es su bajo grado de agresividad. La intervención tiene una duración aproximada de 30 minutos, se realiza bajo anestesia general y permite tratar ambos lados del tórax en un único acto quirúrgico. Este enfoque reduce significativamente el tiempo quirúrgico y simplifica el proceso asistencial.

El postoperatorio, en línea con el carácter mínimamente invasivo de la técnica, suele ser rápido y bien tolerado. La mayoría de los pacientes recibe el alta hospitalaria el mismo día o al día siguiente, con un dolor leve o moderado que se controla adecuadamente. La reincorporación a la vida cotidiana se produce en pocos días, lo que minimiza el impacto en la actividad laboral y personal.

Resultados inmediatos y satisfactorios

Pero si hay un aspecto que define la simpatectomía torácica es la inmediatez de sus resultados. El efecto es prácticamente instantáneo: desde el momento en que finaliza la intervención, la sudoración excesiva desaparece o se reduce de forma notable, y el rubor facial deja de aparecer con la misma intensidad. Para muchos pacientes, este cambio supone un antes y un después.

El doctor Fernando Ascarnio (a la derecha) es uno de los dos especialistas en realizar la intervención para acabar con la hiperhidrosis. / Grupo Policlínica

“Se trata de una técnica muy precisa que, cuando está bien indicada, ofrece resultados prácticamente inmediatos y con un impacto muy significativo en la calidad de vida del paciente”, señala el doctor Fernando Ascanio, cirujano torácico del Grupo Policlínica. “Nuestro objetivo no es solo resolver un síntoma físico, sino ayudar a que la persona recupere su seguridad y su normalidad en el día a día”.

El doctor Joel Rosado (a la izquierda), especialista en cirugía torácica que interviene a pacientes con hiperdrosis en la Policlínica. / Grupo Policlínica

Una mejora no solo física sino también emocional y social

La literatura clínica recoge, además, altas tasas de satisfacción, especialmente en aquellos casos en los que la indicación ha sido adecuada. La mejora no es solo física, sino también emocional y social. Recuperar la seguridad en uno mismo, dejar de anticipar situaciones incómodas, volver a relacionarse sin temor: son beneficios que, aunque difíciles de medir, tienen un peso evidente en la calidad de vida.

A pesar de estos resultados, los expertos subrayan que no se trata de una solución universal. Como en cualquier procedimiento quirúrgico, es fundamental seleccionar bien a los pacientes y ofrecer una información clara sobre los beneficios y posibles efectos secundarios. La decisión debe ser, en todo caso, individualizada y compartida entre médico y paciente.

La simpatectomía torácica por VATS representa, en definitiva, un ejemplo de cómo la cirugía mínimamente invasiva ha ampliado las opciones terapéuticas para patologías que durante años han permanecido en un segundo plano. Enfermedades discretas, pero persistentes, que hoy cuentan con una respuesta eficaz y rápida, capaz de devolver a los pacientes algo tan sencillo —y tan complejo— como la normalidad.

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Correo electrónico: info@grupopoliclinica.es