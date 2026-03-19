El SPECT-CT revoluciona la cardiología: así la imagen nuclear salva corazones sin bisturí

El avance de las técnicas de diagnóstico por imagen ha cambiado de forma significativa la forma en que se detectan y tratan las enfermedades cardiovasculares. Entre estas tecnologías destaca el SPECT-CT miocárdico, una prueba de medicina nuclear que permite evaluar cómo llega la sangre al músculo del corazón y detectar posibles alteraciones en el riego sanguíneo. Esta técnica se ha consolidado como una herramienta clave para el diagnóstico y la prevención de enfermedades coronarias, permitiendo a los especialistas obtener información funcional del corazón sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos.

Según explica la doctora Aracelis Morales, especialista en Cardiología de Grupo Policlínica, el SPECT miocárdico permite analizar cómo se irriga el músculo cardíaco a través de las arterias coronarias. Gracias a esta información, los médicos pueden identificar zonas del corazón que reciben menos flujo sanguíneo del necesario o detectar áreas que presentan daños antiguos, como los provocados por infartos previos.

El SPECT miocárdico permite analizar cómo se irriga el músculo cardíaco a través de las arterias coronarias. / Grupo Policlínica

A diferencia de otras pruebas cardiológicas que se centran en observar directamente las arterias coronarias, el SPECT-CT analiza el efecto funcional que estas tienen sobre el corazón. Es decir, no solo muestra la anatomía de las arterias, sino que permite comprobar cómo se comporta realmente el flujo sanguíneo en el músculo cardíaco. Este enfoque resulta especialmente útil para determinar si existen zonas con riego insuficiente o regiones que han quedado dañadas con el paso del tiempo.

Esta capacidad de análisis funcional proporciona a los cardiólogos una herramienta muy útil para tomar decisiones clínicas con mayor precisión. Al disponer de información detallada sobre el funcionamiento del corazón, los especialistas pueden determinar con mayor seguridad qué tratamiento es el más adecuado para cada paciente.

Cómo se realiza una prueba SPECT-CT cardíaca

El procedimiento del SPECT miocárdico se desarrolla en dos fases diferenciadas que permiten analizar el comportamiento del corazón en distintas condiciones.

La primera fase corresponde a la prueba de esfuerzo. Durante esta parte del estudio, se colocan electrodos en el pecho del paciente para controlar el electrocardiograma mientras camina sobre una cinta rodante. La velocidad y la inclinación de la cinta aumentan progresivamente para provocar un esfuerzo físico controlado. En el momento de mayor intensidad se administra una pequeña dosis de un radiotrazador que permitirá posteriormente obtener las imágenes del corazón.

El procedimiento del SPECT miocárdico se desarrolla en dos fases diferenciadas. / Grupo Policlínica

La segunda fase consiste en la adquisición de las imágenes mediante un equipo SPECT/CT. En este momento se realizan dos estudios diferentes: uno después del esfuerzo y otro en reposo. Esta comparación entre ambas situaciones permite evaluar cómo responde el corazón cuando trabaja a mayor intensidad y cómo se comporta cuando está en reposo.

El análisis conjunto de estas imágenes permite detectar alteraciones en el riego sanguíneo del músculo cardíaco y diferenciar entre zonas con problemas reversibles, que podrían mejorar con tratamiento, y áreas con daño permanente.

Aplicaciones del SPECT-CT en el diagnóstico cardíaco

El SPECT-CT miocárdico tiene numerosas aplicaciones en el campo de la cardiología. Una de las más importantes es la detección de áreas del corazón con riego sanguíneo insuficiente, lo que puede indicar la presencia de enfermedad coronaria.

Además, esta prueba permite evaluar la permeabilidad de los stents implantados en las arterias coronarias, identificar cicatrices producidas por infartos antiguos y analizar la gravedad de la enfermedad coronaria en cada paciente.

Otra de sus utilidades es ayudar a planificar el tratamiento más adecuado en función del estado real del corazón. Gracias a la información que aporta el SPECT-CT, los cardiólogos pueden decidir si un paciente necesita tratamiento médico, una intervención o simplemente seguimiento clínico.

El SPECT-CT miocárdico tiene numerosas aplicaciones en el campo de la cardiología. / Grupo Policlínica

En este sentido, la prueba también contribuye a reducir la realización de procedimientos invasivos innecesarios. Por ejemplo, permite seleccionar con mayor precisión qué pacientes realmente necesitan someterse a un cateterismo, evitando esta intervención en aquellos casos en los que no resulta imprescindible.

Una prueba segura y con baja radiación

Uno de los aspectos que más preocupa a los pacientes cuando se les propone una prueba de medicina nuclear es la exposición a radiación. Sin embargo, los especialistas destacan que el SPECT-CT es una prueba segura y bien tolerada.

La doctora Morales explica que el procedimiento no resulta doloroso. Aunque la fase de esfuerzo puede resultar cansada, se trata de una prueba controlada y supervisada en todo momento por personal sanitario especializado.

En cuanto a la radiación, la cantidad utilizada es baja y está completamente controlada. De hecho, la exposición radiológica es comparable a la de una tomografía computarizada abdominal, lo que se considera un nivel seguro dentro de las pruebas diagnósticas actuales.

Además, los beneficios que aporta en términos de diagnóstico y prevención superan ampliamente el riesgo mínimo asociado a la radiación.

Cuándo se recomienda un SPECT-CT cardíaco

El SPECT-CT miocárdico está especialmente indicado en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. También se utiliza con frecuencia en personas que presentan dolor torácico o dificultad para respirar sin una causa clara.

El SPECT-CT miocárdico está especialmente indicado en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. / Grupo Policlínica

Asimismo, resulta muy útil en pacientes con antecedentes de infarto o en aquellos que ya han sido diagnosticados de cardiopatía y necesitan seguimiento para evaluar la evolución de la enfermedad.

Una de las grandes ventajas de esta técnica es que proporciona información que otras pruebas no pueden ofrecer. Permite observar cómo se irriga el corazón en condiciones reales y evaluar tanto las zonas que están en riesgo como aquellas que presentan daño irreversible.

Hacia una cardiología más precisa y personalizada

La incorporación del SPECT-CT en los últimos años ha supuesto un avance importante en el campo de la cardiología. Gracias a esta tecnología, los diagnósticos son cada vez más precisos y los tratamientos pueden adaptarse mejor a las características de cada paciente.

La información obtenida mediante esta prueba permite a los especialistas desarrollar estrategias terapéuticas más personalizadas. De este modo, se pueden prevenir complicaciones graves como el infarto de miocardio o la insuficiencia cardíaca.

La duración total del estudio suele oscilar entre dos y cuatro horas, dependiendo de la fase de esfuerzo y del tiempo necesario para obtener las imágenes. Cada una de las adquisiciones de imagen dura aproximadamente veinte minutos, tanto en la fase de esfuerzo como en la de reposo.

Mapa de ubicación de la Clínica Vila Parc.

Antes de realizar la prueba, los pacientes deben seguir las indicaciones del médico, que pueden incluir ayuno o la modificación temporal de algunos tratamientos farmacológicos.

De cara al futuro, los especialistas esperan que el SPECT-CT continúe evolucionando e integrándose con otras técnicas de imagen y con los avances de la medicina personalizada. Todo apunta a que esta tecnología seguirá consolidándose como uno de los pilares fundamentales para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.