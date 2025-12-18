La Policlínica realiza su primera cirugía para extirpar un tumor con tecnología SPECT-CT en Ibiza

La Policlínica Nuestra Señora del Rosario ha realizado por primera vez en Ibiza una cirugía de paratiroides guiada con tecnología SPECT-CT, una técnica avanzada de medicina nuclear que permite localizar con precisión milimétrica los adenomas y realizar intervenciones menos invasivas, más seguras y con una recuperación más rápida para el paciente, según informa en una nota el centro sanitario privado.

El procedimiento se ha aplicado a una paciente con un adenoma de paratiroides, un pequeño tumor benigno que altera los niveles de calcio en sangre, y ha permitido que recibiera el alta apenas 24 horas después de la intervención. La técnica combina la gammagrafía con la tomografía computarizada, lo que genera un mapa tridimensional que identifica con exactitud la glándula afectada antes de entrar en quirófano.

Nueva tecnología. / P.N.S.R.

Hasta ahora, la localización de estos adenomas suponía una importante dificultad quirúrgica, ya que las glándulas paratiroides, de tamaño muy reducido, pueden encontrarse ocultas entre tejidos o situarse en localizaciones atípicas del cuello o incluso del mediastino. Esto obligaba a realizar incisiones más amplias y una exploración más extensa durante la cirugía. El uso del SPECT-CT cambia este enfoque, al permitir conocer previamente el punto exacto en el que se encuentra la glándula enferma.

Proceso de la intervención

El proceso comienza horas antes de la operación, cuando el paciente recibe una pequeña dosis de radiofármaco y se somete al estudio SPECT-CT. En quirófano, el equipo quirúrgico utiliza una sonda gamma que detecta la radiación emitida por el adenoma y guía la incisión de forma precisa. De este modo, se reduce el tiempo quirúrgico, la agresividad de la intervención y el riesgo de complicaciones.

El doctor Mario Ronquete. / P.N.S.R.

El cirujano general del centro, Mario Ronquete, ha destacado en un comunicado que "el cambio es radical", ya que con esta tecnología se va "directamente al punto exacto, lo que permite una cirugía más rápida, más segura y mucho menos agresiva". En este primer caso, la intervención se resolvió con una incisión mínima y una extracción directa de la glándula afectada.

Aunque el SPECT-CT es especialmente eficaz en adenomas únicos y bien delimitados y presenta limitaciones en casos con múltiples glándulas afectadas o patología tiroidea compleja, se ha consolidado como una de las herramientas más precisas para la planificación de este tipo de cirugías cuando está indicado, destacan desde la Policlínica.

La incorporación de esta tecnología en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario supone un "avance relevante" para la atención endocrina en Ibiza y refuerza la apuesta del centro por una cirugía guiada por imagen, menos invasiva y centrada en mejorar la seguridad y la recuperación del paciente, concluye el centro hospitalario.