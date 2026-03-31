El Grupo Policlínica Ibiza subraya la resistencia tumoral como uno de los retos en cáncer de colon

El Grupo Policlínica de Ibiza destaca que existen mecanismos de resistencia tumoral en el tratamiento del cáncer de colon, lo que es uno de los retos en este sentido y abre nuevas líneas de investigación para optimizar las terapias de las que se disponen en la actualidad.

El estudio de nuevos tratamientos está ofreciendo resultados prometedores, ha indicado el grupo sanitario privado, tras lo que ha señalado que la inmunoterapia combinada con quimioterapia ha mostrado reducir el riesgo de recaída en determinados subtipos de tumor. Las terapias dirigidas han logrado mejorar significativamente la supervivencia en enfermedad metastásica, especialmente en pacientes con mutaciones específicas.

Por ello, y con motivo de la celebración, este martes, 31 de marzo, del Día Mundial del Cáncer de Colon, ha puesto de relieve el avance clave que ha supuesto la Medicina de precisión a nivel terapéutico. El análisis molecular de cada tumor permite adaptar los tratamientos a las características genéticas de cada paciente, mejorando la eficacia y reduciendo efectos secundarios.

Este modelo, apoyado en biomarcadores y equipos multidisciplinares, está transformando el cáncer de colon en una enfermedad cada vez más tratable. Así, y a pesar de que sigue siendo el de mayor incidencia en España, con más de 44.000 nuevos casos anuales, es uno de los cánceres con mayores tasas de curación cuando se detecta de forma precoz, gracias a los avances en diagnóstico, tratamiento y prevención.

Desde Grupo Policlínica han afirmado que el abordaje ha experimentado un cambio significativo, impulsado también por la combinación de programas de cribado. Con ello, se ha mejorado la supervivencia y la calidad de vida, a lo que también han ayudado tecnologías de imagen avanzada como el SPECT-CT, que optimiza la localización de lesiones y contribuye a una toma de decisiones clínicas más precisa.

Diagnóstico precoz

No obstante, el diagnóstico precoz continúa siendo la herramienta más eficaz para reducir la mortalidad, y es que los programas de cribado basados en pruebas de sangre oculta en heces pueden salvar hasta 3.600 vidas al año en España. Cuando la enfermedad se detecta en fases iniciales, la tasa de curación puede alcanzar el 90 por ciento, lo que refuerza la necesidad de incrementar la participación.

Por otra parte, este grupo sanitario ha puesto en valor la cirugía robótica. El sistema Da Vinci permite intervenciones oncológicas más precisas, con incisiones mínimas y una recuperación más rápida, lo que supone un cambio relevante en el tratamiento quirúrgico de distintos tumores, incluido el cáncer digestivo.

Esta innovación tecnológica permite una mayor precisión en la disección tumoral y un mejor control de los márgenes, lo que se traduce en mejores resultados oncológicos y una recuperación más rápida para el paciente, han insistido desde Grupo Policlínica que, sin embargo, ha puesto también énfasis en la importancia de los hábitos de vida en la evolución de la enfermedad.

Una dieta equilibrada, la práctica regular de actividad física y la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados son las medidas a implementar, ya que estas se asocian a una mejor supervivencia en pacientes diagnosticados.