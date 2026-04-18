La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Grupo Policlínica inicia su puesta en marcha

El Grupo Policlínica da un nuevo paso en su apuesta por la excelencia asistencial con la creación de la primera Unidad de Rehabilitación Cardíaca de Ibiza, actualmente en fase de desarrollo y próxima a su apertura. Hace años nació esta iniciativa y hoy comienza a hacerse realidad.

La Unidad está formada por un equipo multidisciplinar que destaca por su implicación y compromiso.

La puesta en marcha de esta unidad supone un hito sanitario en la isla, ya que Ibiza no cuenta actualmente con ninguna Unidad de Rehabilitación Cardíaca, ni en el sistema público ni en el privado.

En el conjunto de Baleares, la oferta en el ámbito privado es muy limitada, con disponibilidad únicamente en Palma de Mallorca, lo que refuerza el carácter pionero de esta iniciativa.

En los últimos años, el Grupo Policlínica ha reforzado de forma significativa su Servicio de Cardiología, situándolo en un nivel destacado en cuanto a tecnología, cartera de servicios y capacidad asistencial. Entre los hitos más relevantes se encuentran la puesta en marcha de la Unidad de Electrofisiología Cardíaca y la renovación de la sala de Hemodinámica.

En línea con esta evolución, la nueva Unidad de Rehabilitación Cardíaca, que estará en funcionamiento próximamente, representa un paso clave hacia una atención verdaderamente integral del paciente cardiovascular.

¿Qué es una Unidad de Rehabilitación Cardíaca?

Se trata de un servicio médico especializado orientado a ayudar a las personas con enfermedades cardiovasculares a recuperarse, mejorar su estado de salud y reducir el riesgo de nuevos eventos.Está dirigido a pacientes que han presentado: infarto de miocardio; cirugía cardíaca (bypass, valvular, etc.); angina de pecho; insuficiencia cardíaca o implantación de stents.

La unidad ofrecerá un programa completo, individualizado y supervisado por profesionales, que incluirá: entrenamiento físico adaptado y monitorizado;educación en hábitos de vida saludables; control de factores de riesgo (hipertensión, dislipidemia, diabetes); apoyo psicológico durante el proceso de recuperación y seguimiento médico continuado

La Unidad contará con un equipo formado por cardiólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, nutrición y psicología, que trabajarán de forma coordinada para abordar la recuperación desde todas las dimensiones del paciente.

El objetivo no es únicamente tratar la enfermedad, sino acompañar al paciente en la adopción de un estilo de vida más saludable, reduciendo el riesgo de recaídas y mejorando su calidad de vida.

Recientemente se ha llevado a cabo una formación teórico-práctica intensiva en rehabilitación cardíaca, en la que participaron cardiólogos, fisioterapeutas y personal de enfermería del centro. Esta formación ha supuesto un paso fundamental para la puesta en marcha de la unidad.

Cabe destacar la implicación, el entusiasmo y el compromiso del equipo multidisciplinar, cuya participación activa ha sido clave para el desarrollo de este proyecto.

Atención integral

La Unidad estará liderada por la cardióloga Aracelis Morales Hernández, quien destaca que «nuestro objetivo es ofrecer una atención integral que no solo trate la enfermedad, sino que acompañe al paciente en su recuperación y en la mejora de su calidad de vida. Este proyecto permitirá que los pacientes de Ibiza puedan completar su recuperación sin necesidad de desplazarse fuera de la isla».

Muy pronto, el Grupo Policlínica pondrá en marcha este nuevo servicio, que supondrá un avance significativo en la atención cardiovascular en Ibiza y un beneficio directo para los pacientes.