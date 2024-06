Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El 23 de junio siempre es una noche especial, de esas que se llaman mágicas, y este año no lo será menos. La Nit de Sant Joan se celebrará con fuego y mucha fiesta en diferentes puntos de las islas y con programas más extensos en el municipio de Sant Joan, en Vila y en Santa Gertrudis, que este año acoge la fiesta del Institut d'Estudis Eivissencs.

Además este sábado arranca el Festín, el Festival de Teatro Infantil de Sant Josep, que repartirá imaginación y magia durante tres fines de semana. Este en el Auditori Caló de s'Oli y los dos siguientes en la carpa en la plaza de Sant Jordi.

Este será además un fin de semana muy musical. Destacan los tres conciertos de cámara que agrupaciones de la Orquestra Sinfònica de les illes Balears dará enb Eivissa y en Formentera, y para los más duros el festival Molí Rock, el sábado en sa Punta des Molí de Sant Antoni. Aunque hay muchos más conciertos, incluidos los del veteranísimo punkarra Manolo Kabezabolo en Demiedo.

Y cabe destacar también que este viernes es el Día Internacional del Yoga y hay diferentes actividades previstas, entre ellas dos clases magistrales al aire libre, en el puerto de Ibiza a las 19 horas y en sa Punta des Molí de Sant Antoni a las 20 horas. Y también actos durante toda la jornada en Formentera.

El Festival de Teatro Infantil de Sant Josep, El Festín, arranca esta semana / Vicent Marí

JUEVES 20 DE JUNIO

Música

Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Ciclo ‘#sonampertu’. Concierto de Cámara con obras de Monteverdi, Debussy, Bernstein, Morricone…… con Samuel García y Michel Herment (trompetas), Nigel Carter (trompa), Vicente Cascales y Miquel Sáez (trombones). 20 horas en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan. Entrada libre.

World Music. Músicas del mundo. Música a les places de Formentera. 22.30 horas en la plaza Europa de es Pujols.

Swingin Tonic Dúo. Swing. Sant Josep és Música. 20 a 22 horas en Cas Costas.

Carly & The Cats. Clásicos del rock. Sant Josep és Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Sant Antoni Cowboyz. Clásicos del rock. Sant Josep és Música. 21 horas en Can Jordi Blues Station.

Fiestas de Casas Baratas, Ca n'Escandell y Can Sans

19 a 22.30 horas: Plantà del fogueró en la AAVV San Pablo y ruta de pinchos por los bares del barrio con música en vivo.

Cine

‘Más que nunca’. De Emily Atef (Francia, 2022) VOSE. Ciclo Anem al Cine de Vila. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Este viernes se celebra el Día Internacional del Yoga con varias actividades en Ibiza / Sergio G. Cañizares

VIERNES 21 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

21 horas: ‘Encuentro poético ‘Pouèticament, la nit poética de les arts’, en el Pou de Labritja.

Fiestas de Casas Baratas, Ca n'Escandell y Can Sans

21 horas: Actuación de la Colla de Vila. Presenta Jesús Rumbo.

Actuación de la Colla de Vila. Presenta Jesús Rumbo. 22 horas: Teatro. 'Ocho apellidos ibicencos'.

Música

Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Ciclo ‘#sonampertu’.

20 horas. Concierto de Cámara con obras de Reich, Ravel. Piazzolla, D’Rivera, Gardel, Brubeck… con Samuel García (trompeta), Juan Carlos Murgui (percusión) y Tobías Isern (tuba). Pati de Sa Senieta de Sant Francesc, Formentera. Entrada libre.

Concierto de Cámara con obras de Reich, Ravel. Piazzolla, D’Rivera, Gardel, Brubeck… con Samuel García (trompeta), Juan Carlos Murgui (percusión) y Tobías Isern (tuba). Pati de Sa Senieta de Sant Francesc, Formentera. Entrada libre. 20 horas. Concierto de Cámara con obras de Monteverdi, Purcell, Haendel, Bach… con Cyrill Pouillet y Rubén González (trompetas), Nigel Carter (trompa), Vicente Cascales y Miquel Sáez (trombones). Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Entrada libre.

Children of the 80’s. Con 2 Brothers on the 4th Floor, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Música en viu. Jam session. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Yoga

Masterclass Yoga 4U. 'Es Port 360 Experiences'. Clase abierta por el Día Internacional del Yoga a cargo de Shylasvsyoga. Con la pianista Lorena de Tena y la artista Diana Pintado. 19 horas en la plaza des Martell del puerto de Ibiza.

III Ibiza Yoga week. Actividades por el Día Internacional del Yoga. Práctica con música, Ecstatic Yoga Dance, shavasana… Desde las 20 horas en sa Punta des Molí de Sant Antoni. Recaudación a beneficio de IbizaPreservation.

Formentera:

6.15 horas: Meditación a la salida del sol con baño de sonido con Anna Reig en el Faro de la Mola.

Meditación a la salida del sol con baño de sonido con Anna Reig en el Faro de la Mola. 19.30 horas: Clase de yoga frente al mar con Eva Oller, con Dj Kion y baño sonoro con José Manuel. Terraza de la cofradía de pescadores en la Savina.

Toxikull encabezan el cartel del festival Molí Rock de Sant Antoni / DI

SÁBADO 22 DE JUNIO

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep: Inauguración con la compañía Cal Teatre de Barcelona. 20.30 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Fiestas

Sant Joan

21 horas: Ruta de luna llena. Punto de encuentro en la iglesia de Sant Joan.

Casas Baratas, Ca n'Escandell y Can Sans

18.30 a 19.45 horas: Fiesta de la espuma con Karios Ibiza.

Fiesta de la espuma con Karios Ibiza. 22 horas: Concierto de Canallas del Guateke.

Ses Figueretes. 45 aniversario de la AAVV

18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación en la plaza.

Talleres, actividades infantiles y animación en la plaza. 21 horas: Fiesta con dj Alex Hinohouse y Radio Ibiza Paradise.

Platja d'en Bossa. Fiesta del socio de la AAVV 2024

Desde las 18 horas: Música con dj D-Ramones, concierto de Groove Garage, karaoke, hoguera y frita de porc popular.

Música

Audiciones Final de Curso 2024. Alumnos de canto del Patronato Municipal de Música de Eivissa. 12 horas en el Meseo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE).

Molí Rocks. Festival de música rock, punk y metal. Con Stone Corners, Toxikull, Apotropaico, Dizzel, Badak y Seisdientes. Desde las 18 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Mercadillo y food trucks con Fun & Trucks. Entrada libre.

Manolo Kabezabolo. Punk. Gira 40 aniversario. Sábado y domingo a las 22 horas en el Bar Demiedo del puerto de Ibiza. Entradas a 10 €. Aforo limitado.

Mimi Barber. Concierto con The Groove Machine. 23.45 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila.

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

ZZ Rock. Tributo a ZZ Top. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Five Guys Walk into a Bar. Blues y folk. Sant Josep és Música. 16 horas en Can Tommy.

Mano a mano. Tangos. Sant Josep és Música. 20 horas en Cas Costas.

Antonio Muñoz. Flamenco. Sant Josep és Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Libros

‘Pòsits de llum’. Presentación del poemario de Neus Cardona Ribas. Con Marga Jarrín, Cristina Martín, Teresa Navarro, Eva Tur y Maria Tur. 20 horas en es Tancó de Can Curt de Sant Agustí.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca’

20 horas: Taller crearivo para niños con Luke L. Carter

Taller crearivo para niños con Luke L. Carter 22 horas: Concierto de The Mirror Tree.

Mercado artístico de Sant Ferran, Formentera.

Historia

Jornada de puertas abiertas en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentrera (Aheif). Exposición de libros de actos municipales y crónicas. De 11 a 21 horas en la sede del Arxiu en Can Botino, Dalt Vila.

Fiesta por La Nit de Sant Joan en diferentes lugares de las islas / Vicent Marí

DOMINGO 23 DE JUNIO

Nit de Sant Joan

Fiestas de Sant Joan

20 horas: Actividades infantiles en la plaza.

Actividades infantiles en la plaza. 21.30 horas: Música con Dj Monju and the Flowers Towers.

Música con Dj Monju and the Flowers Towers. 23.30 horas: Aiyé Batucada.

Aiyé Batucada. 0 horas: Encendido de los fuegos de Sant Joan.

Encendido de los fuegos de Sant Joan. 0.30 horas: Música con John Sax.

Música con John Sax. 2.30 horas: Música con Dj Mosengge.

Ibiza

Playa de ses Figueretes. Foguerons en la playa

17 horas: Castillos inflables con Cachirulo y sus amigos.

Castillos inflables con Cachirulo y sus amigos. 19 horas: Dj D-Ramones.

Dj D-Ramones. 20 horas: Simple Rock.

Simple Rock. 21 horas: Macarrons de Sant Joan.

Macarrons de Sant Joan. 22 horas: Dj D-Ramones.

Dj D-Ramones. 22.30 horas: Espectáculo de fuego.

Playa de Talamanca. Prohibidos los foguerons

17 horas: Talleres infantiles.

Talleres infantiles. 19 horas: Dj Pablo Balenciano.

Dj Pablo Balenciano. 20 horas: Concierto de Esta me la sé..

Concierto de Esta me la sé.. 21 horas: Macarrons de Sant Joan.

Macarrons de Sant Joan. 22 horas: Dj Pablo Balenciano.

Dj Pablo Balenciano. 22.30 horas: Espectáculo de fuego.

Ca n’Escandell. Local de la AAVV San Pablo

21 horas: Monólogo de Laura Moreno y José Boto. Presenta: Jesús Rumbo.

Monólogo de Laura Moreno y José Boto. Presenta: Jesús Rumbo. 22.45 horas: ‘Noche de San Juan. Magia y tradición’, con Acrobati-k.

‘Noche de San Juan. Magia y tradición’, con Acrobati-k. 24 horas: Encendido del fogueró realizado por ElIndustrial Ibiza.

Nit de Sant Joan del IEE en Santa Gertrudis

20.30 horas: Ball pagès amb la Colla de Santa Gertrudis.

Ball pagès amb la Colla de Santa Gertrudis. 20.50 horas: Castells amb la colla castellera Boixos i Boixes d’Eivissa.

Castells amb la colla castellera Boixos i Boixes d’Eivissa. 21.15 horas: Premis del Concurs de Cançó de Sant Joan .

Premis del Concurs de Cançó de Sant Joan 21.30 horas: Concert Idò Mata’ls Band.

Concert Idò Mata’ls Band. 22.15 horas: Manifest 2024.

Manifest 2024. 23.15 horas: Correfoc i encesa dels nou foguerons amb la Colla de Dimonis Es Mals Esperits.

Can Bonet

18 horas: Fiesta infantil de la espuma y castillo de agua.

Fiesta infantil de la espuma y castillo de agua. 20 horas: Música y baile con JdeJhouDj.

Música y baile con JdeJhouDj. 20.30 horas: Concurso de macarrons de Sant Joan.

Concurso de macarrons de Sant Joan. 23 horas: Encendido de la hoguera y sigue la fiesta.

Sant Rafel. Campo de deportes

11 horas: Taller de hierbas ibicencas.

Taller de hierbas ibicencas. Desde las 11.30 horas: Concurso de macarrons de Sant Joan.

Concurso de macarrons de Sant Joan. 12.30 horas: Ballada de ball pagès

Ballada de ball pagès 14 horas: Comida a beneficio del CF Sant Rafel. 20€ bebida aparte.

Formentera. El Pilar de la Mola

20.30 horas: Ball pagès con Es Xacoters y Es Pastorells.

Ball pagès con Es Xacoters y Es Pastorells. 20.45 horas: Convite a bunyols.

Convite a bunyols. 21.15 horas: Cantada pagesa.

Cantada pagesa. 22.30 horas: Annacrusa

Annacrusa 0 horas: Encendido del fogueró.

Encendido del fogueró. 0.30 horas: Concierto de Chimichurri.

Concierto de Chimichurri. 2 horas: Fiesta con Dj Javi Box.

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep:

18 horas: Musicaldansa Escena (Eivissa).

Musicaldansa Escena (Eivissa). 19.30 horas: Giramàgic (Girona).

Giramàgic (Girona). 21 horas: Musicaldansa Cuarta Pared (Eivissa).

Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Música

Manolo Kabezabolo. Punk. Gira 40 aniversario. 22 horas en el Bar Demiedo del puerto de Ibiza. Entradas a 10 €. Aforo limitado.

Gastronomía

Sabors d’Eivissa. Showcooking y degustación de producto local. 10 a 16 horas en el mercadillo de Sant Joan.

Cuentos

Improcuentos. 'Domingo alternativo'. Improvisación y música con Silvina Sodano y Nadia Acebal. 12 horas en es Vermell Café de Vila.

Santi Moix ha inaugurado su exposición en el MACE / Vicent Marí

EXPOSICIONES

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Rest'. Ilustraciones de Chenta (Daniela Díez). Del 21 de junio al 20 de julio en el Paradiso Art Hotel de Cala de Bou.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre

Erwin Broner. Pinturas. Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

J. C. Llabrés. 'Madera de deriva', pinturas. Casino des Moll de Ibiza. Hasta el 23 de junio.

José Antonio Martín. Pinturas. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas en el Centre Cultural de Jesús. Festivos cerrado. Hasta el 28 de junio.

Silvina Taffuri. 'Reconección'. Pinturas. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la Sala Ajuntament Vell de Formentera. Domingos y lunes mañana cerrado. Hasta el 22 de junio.

Cristina Ferrer. 'Campos de Ibiza'. Pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza en Marina Botafoch. Hasta el 3 de julio.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Hasta el 15 de septiembre.

Curso de pintura y restauración. Exposición de trabajos de los alumnos de Carmen Almécija. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 30 de junio.

Marie-Antoinette Courtens. 'El arte es mi vida. 2003-2024. Ochenta años', pinturas. Sa Nostra Sala, Aragó, 17 de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. Hasta el 27 de junio.

'L'Illa Blava', Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

Rodolfo Zagert. Pinturas. Ebusus Sociedad Cultural de Vila. Hasta el 27 de junio.

'Hombres de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Crea.turas'. Exposición colectiva con obras de Menlo Macfarlane, Rebecca Sears, Aram Larson, Gustavo Eznarriaga y Romanie Sánchez. Hasta el 3 de julio en Can Tixedó y Can Jordi.

'Rudolf i Andrea Eimke. Eivissa, ahir i avui'. Fotografías antiguas de Ibiza del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sala Refectori de Dalt Vila. De martes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de junio.

Rafael Hernández. 'El pintor ciego’, pinturas. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Festivos cerrado. Hasta el 30 de junio.

Jordi Gómez. 'Eclipse'. Fotografías. Hotel Destino de Cap Martinet. Hasta final de junio.

'Tierra desnuda'. Pinturas de Carlito Dalceggio. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis.

'Culprint'. Obras del estudio de obra gráfica fundado por Ernest Zacharevic y Sheena Liam. Adda Gallery en el Paradiso de Cala de Bou. Hasta el 13 de julio.

'L'Art de la posidònia'. Exposición compartida entre Eivissa, Deià y Cambrils con obras de David Callaou, Magari Things, Elisa Pomar, Enric Majoral, Irene de Andrés, Antonio Villanueva, Júlia Ribas y Elena Martí. Sala de exposiciones de la Estación Marítima del Dique des Botafoc.

Linde Bialas. Pinturas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

'Luz azul, el arte de dibujar'. Dibujos de Narcís Puget Viñas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII de las excavaciones del antiguo hospital de Dalt Vila. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a viernes de 10 a 16.30 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Hasta mediados de junio.

MERCADILLOS

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.