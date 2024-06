Joan Antoni Mesquida, coordinador de Selectividad: «Los correctores notan que los alumnos se expresan cada vez peor»

Llega a Selectividad la primera promoción que ha hecho Bachillerato bajo una Lomloe de apresurada aplicación... ¿hay incertidumbre?

En teoría, en Bachillerato, sobre todo en segundo, se ha seguido un sistema competencial como marca la Lomloe, pero el problema es que no todos los centros lo han podido hacer al cien por cien y los profesores no han tenido la formación necesaria, entonces, ¿qué pasa? Las universidades nos hemos reunido muchas veces y pensamos que no podíamos aplicar cien por cien lo que dice el Ministerio. En algunas universidades en las que ya se ha hecho Selectividad han surgido quejas de algunas materias, no tanto por dificultad sino por el planteamiento de los problemas. El cambio al enfoque competencial se debe hacer gradual. Para esta edición todo se ha hablado con los centros y saben qué modelo esperar. Es cierto que este año la información sobre cómo sería el modelo por parte del Ministerio llegó tarde, tres meses después de empezar el curso. Ahora, para el curso que viene, estamos pendientes del real decreto, que en teoría iba a salir a finales de mayo.

Siempre hay uno o dos exámenes que generan un aluvión de quejas, ¿lo asumen?

Desde que hay redes sociales, cualquier opinión puede crear un bulo rapidísimo. Se han dicho a veces muchas cosas que luego se ha demostrado que no eran así, se habían inflado.

¿Cómo penalizan las faltas de ortografía?

En los exámenes de todas las materias se tiene en cuenta la expresión escrita. Por ejemplo, en Biología hay preguntas de desarrollo y el alumno se tiene que saber expresar: si no está bien escrito, la persona que lee el examen percibe que el alumno no lo ha entendido. No hay normas comunes, lo que hicimos prácticamente todas las universidades es acordar unos baremos para las materias lingüísticas. En Castellano y Catalán se empieza a penalizar a partir de los cinco errores, entre seis y diez errores se resta un punto, y así.

¿Detectan los correctores que los alumnos escriben cada vez peor, o es una frase hecha?

Es algo totalmente real. No sé si es por el móvil, las redes... Pero la gente en general se expresa cada vez peor por escrito y en los exámenes de Selectividad se nota. También creo que hay un problema de falta de atención y de comprensión lectora: no entienden lo que leen y después no saben expresarlo.

Los alumnos sacan notas cada vez más altas (en Balears los sobresalientes se han duplicado en ocho años), ¿se hinchan?

La nota de acceso sale del 60% de la nota de Bachillerato y el 40% de Selectividad. Muchos alumnos vienen con notas muy altas, no digo hinchadas, pero sí es cierto que después cuando tienen que demostrar lo que saben en los exámenes lo que sacan aquí no se corresponde. Y lo digo con matices porque en ese momento te puedes bloquear, puede que no te encuentres bien... La culpa no es de unos ni de otros, todo es muy competitivo, hablamos de alumnos que pueden quedar fuera de aquello que quieren estudiar por una milésima.

¿Hay que replantear el sistema?

Casi todos los alumnos, el 90%, son aptos, pero los tenemos que ordenar porque no todo el mundo puede entrar a los estudios que quiere y la única manera de hacerlo es con la nota. ¿Es el mejor sistema? Igual no, pero es el único que tenemos.

¿Cómo se gestionará que los alumnos elijan la lengua de los enunciados?

Este año probaremos un sistema similar al de Cataluña. Los centros ya fueron informados y, además, ya hemos enviado a cada alumno las instrucciones, con un enlace para que se descarguen un folio en el que aparecen todas las materias de las que se examinan (menos las lingüísticas) y casillas para marcar castellano o catalán para cada una. Lo pondrán encima de la mesa, el vigilante de aula lo mirará y entregará a cada uno lo que haya elegido, sin que se tenga que significar. Es algo ágil. Piensa que nadie puede empezar hasta que todo el mundo tenga el examen. Igualmente, están convocados diez minutos antes.

¿Se copia en Selectividad?

Este año, además de no poder tener el móvil, evidentemente, tampoco podrán tener relojes, ni analógicos ni de ningún tipo. Algunos simulan ser analógicos pero en realidad son digitales y los jóvenes usan eso y un pinganillo para comunicarse con gente del exterior y obtener las respuestas. Nosotros hace tiempo que no hemos detectado nada así, pero sabemos que puede pasar. En Galicia ya usan inhibidores de frecuencia, nosotros nos lo acabaremos planteando.

El PP plantea una Selectividad única en las comunidades en las que gobierna, ¿es viable?

Desde las universidades, a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, hacemos reuniones periódicas para ir hacia la armonización. Por ejemplo, este año tenemos una diferencia importante de fechas, pero sería algo fácil de acordar y creo que se planteará el curso que viene. En cuanto a los criterios de corrección, la mayoría de las universidades los podemos igualar muchísimo. Esto no quiere decir que los temarios tengan que ser iguales, con las competencias transferidas es imposible, pero pueden plantearse exámenes muy parecidos para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. El año que viene ya se verán algunas de estas cuestiones.

El año pasado se filtraron, tras las pruebas, las respuestas de uno de los exámenes de Matemáticas, ¿se halló al responsable?

No eran las respuestas, sino los criterios específicos de corrección, pero bueno, no tendrían que haberse filtrado. Este año hemos tomado medidas drásticas, bloqueando la información. No volverá a pasar.

¿Qué consejos da a los aspirantes?

Responsabilidad y sentido común: que no se pongan demasiado nerviosos y no se queden la noche de antes estudiando, pero que sean conscientes de adónde van y no lleguen en plan «la semana pasada me fui al concierto de Taylor Swift y ya veremos qué pasa» o «total, esto es una lotería».

