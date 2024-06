La asociación Conductores Profesionales Taxi Sant Josep de sa Talaia denunció ayer a través de un comunicado el incumplimiento de la orden de carga en el Aeropuerto de Ibiza y la falta de intervención de las administraciones. Una situación que, según aseguran, está produciendo muchos incidentes entre los taxistas de los distintos municipios.

«Desde nuestra asociación estamos muy preocupados, ya que no cesan de producirse situaciones muy tensas relacionadas con el incumplimiento de lo que establece la normativa al respecto», apunta la asociación en el comunicado sin detallar qué incumplimientos se producen, «situaciones que pasan por discusiones y que van a más, produciéndose amenazas, agresiones verbales e incluso físicas».

Una «tensión constante», que aseguran que deriva en un «continuo estado de ansiedad y estrés para los trabajadores y trabajadoras del sector, que pudiera ser uno de los motivos que conlleven que cada vez haya más accidentes, en los que se ve implicado un taxi, fruto de la situación anímica de los conductores».

A este respecto señalan que la cantidad de accidentes que se producen están provocando que, «cada vez más compañías de seguros no quieran contratar sus servicios a los taxis y aquellas que lo hacen, lo levan a cabo con el incremento estratosférico en cuanto al precio de las correspondientes pólizas».

La asociación asegura que trasmitió de forma personal en reuniones tanto con miembros del Consell, como del Ayuntamiento de Sant Josep, que esta no funcionaría. Del mismo modo indican que han hecho llegar estas quejas mediante registro de entrada y «de forma sistemática ha seguido presentando registros de entrada tanto al Consell de Ibiza, como a los distintos municipios de la isla, para que se tomen medidas al respecto y que se haga cumplir lo que establece la Orden de Carga vigente, solicitándolo, una y otra vez a la administración». Los taxistas dicen no entender «por qué motivo, la administración no está haciendo nada al respecto».

Lo único que pedimos es que se hagan las gestiones oportunas para hacer cumplir el orden de carga vigente y así evitar que la situación de tensión que se va incrementando a más llegue a su fin, no teniendo que lamentar ninguna circunstancia negativa derivada de tal situación y que pudiera haber sido evitada con la intervención de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la Ley.