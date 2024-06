El PP mantiene su ventaja sobre el PSOE

Marga Prohens sale reforzada de unas elecciones a las que no se presentaba, aunque el pugilato Sánchez/Feijóo había convertido las europeas en un apéndice de las generales. El PP sale reforzado de la primera reválida de entidad tras la consolidación de su Govern con Vox el pasado verano. La izquierda puede retorcer esta interpretación hablando de un estancamiento, pero solo a cambio de reconocer la parálisis propia.

Un año después, los conflictos lingüísticos y turísticos no pasan factura al Govern de Prohens. El 35, 8 por ciento de los sufragios sigue a gran distancia del PP hegemónico, que no bajaba del 45 por ciento. Sin embargo, se advierte una notable estabilidad con el 35,8 de las autonómicas y el 35, 6 de las generales. En tres elecciones de distinto ámbito desperdigadas en un año, la horquilla solo ha oscilado dos décimas.

La constancia indicada, tan acusada que apunta a perseverancia, garantiza la continuidad del Govern, pero siempre en su actual configuración PP/Vox, y con la incorporación de un Alvise que ha irrumpido con la misma energía mostrada en su día en Balears por José María Ruiz Mateos, que llegó a encabezar la candidatura más votada en distinguidas barriadas de Palma.

El PSOE y su oposición

A un año del abandono del Consolat tras dos legislaturas ininterrumpidas, al PSOE le sobran los motivos para replantearse su labor de oposición, salvo que pretenda mantenerse en su actual situación subordinada. El PP estatal le ha sacado cuatro puntos de ventaja a los socialistas, y ese margen asciende a siete en Balears. El partido mayoritario de la izquierda ni siquiera puede refugiarse en su condición históricamente vicaria. En las últimas europeas de 2019, venció a los populares por más de ocho puntos porcentuales.

Puede hablarse en puridad de una crisis socialista que obliga a revisar liderazgos, y que cursa con nombres propios. Los porcentajes obtenidos por el PSOE balear en las autonómicas del 28M (26,5), en las generales del 23J (30,2) y ayer mismo (28,9) demuestran que el peor resultado coincidió con la presencia de Francina Armengol al frente de la candidatura.

Los resultados de los dos únicos partidos con posibilidades reales de colocar a eurodiputados mallorquines en Bruselas también se ve mermada por el recuento electoral. La desaparición del mapa político de José Ramón Bauzá demostró que las instituciones europeas son más rigurosas que las baleares a la hora de escrutar el comportamiento de sus miembros. Los 22 escaños obtenidos por el PP a escala estatal mantienen en la Eurocámara a Rosa Estarás ( puesto 7) y a Antonio López-Istúriz (17), dos veteranos con décadas de servicio. En cambio, el PSOE fue inmisericorde con la mallorquina Alicia Homs al situarla en el fulcro de la posición número 21, con lo cual queda volatilizada por los veinte escaños obtenidos. Puede hablarse de justicia con respecto a su escasa proyección pública, aunque acabará entrando si se cumplen los pronósticos que elevan a Teresa Ribera a comisaria europea.

Los resultados de los partidos deben ajustarse en porcentajes y no en número total de votos, dado el descenso sustancial de la participación.

Casi la mitad de los ciudadanos se declaraban refractarios a las elecciones celebradas ayer, y obraron en consecuencia. El 39 por ciento de votantes no puede remitirse al 51 de cinco años atrás, porque la convocatoria coincidió allí con unas disputadas municipales y autonómicas. En cambio, así en España como en Balears, la participación ha subido en cuatro puntos respecto a 2014, las últimas europeas en que el PP de Bauzá se impuso a la izquierda.

Vox y la gobernabilidad

Las europeas de 2014 sirven en Balears para comprobar la evolución de la tercera fuerza política en las europeas. Vox obtuvo ayer un 11,2 por ciento de los votos. La cifra se halla por debajo del catorce por ciento de las últimas autonómicas, sin duda por la desastrosa gestión del grupo parlamentario de la ultraderecha moderada a cargo de sus integrantes.

Ahora bien, Vox obtuvo en 2014 cuatro mil votos escuetos, con un 1,5 de los sufragios. En la escala que se utiliza para adjudicar el premio de consolación, el partido de Santiago Abascal se quedó entonces en Balears por debajo del Pacma. Una década más adelante, la ultraderecha se proclama indispensable para gobernar así en Palma como en Madrid. Y por si fuera poco, engendra el fenómeno Alvise de Se Acabó la Fiesta. El 5,4 por ciento del agitador mediático en Balears se halla un punto por encima de sus resultados estatales.

Ultraderecha

Balears sintoniza con el auge europeo de la ultraderecha, al conceder hasta un 17 por ciento de los sufragios a dos partidos con esta denominación inequívoca, que ni siquiera se caracterizan por un liderazgo carismático a diferencia de lo que ocurre en Francia o Italia. A cambio y hasta la fecha, las tensiones sociales que vive Mallorca por causa del turismo no han dañado al partido encargado de afrontarlas.

Las europeas de 2014 también permiten contemplar la descomposición de una fuerza que irrumpió con mucha más fuerza en Balears que en el resto de España. Podemos sorprendió a propios y extraños al captar a casi el once por ciento de los votantes del archipiélago, además de instalarse como la tercera fuerza más votada. En los comicios subsiguientes, la formación de Pablo Iglesias se distinguiría por obtener resultados baleares muy superiores a los estatales, que desmentían por sí solos la adscripción histórica de la comunidad al conservadurismo.

Con la pareja de Pablo Iglesias al frente de la candidatura, Podemos desciende hasta la octava posición, y reduce su porcentaje a una tercera parte. No alcanza sus cifras iniciáticas ni sumando la contribución de Sumar, que se ha quedado sin su apéndice de Més para la cita europea. La debilidad genérica de las izquierdas lastra al PSOE, que llegó al Consolat en 2015 gracias a los resultados exultantes de sus vecinos progresistas.

Prohens recibió antes y después de las generales del 23J una seria reprimenda de Génova, por no cumplir con las expectativas. Se le reprochaba la pujanza decisiva de Vox y que no amarrara el cuarto diputado al Congreso. Se han invertido las tornas, y el PP balear puede contemplar hoy desde la suficiencia un porcentaje que mejora notablemente al amarrado por Feijóo. Aunque en las europeas se puede presumir de no ir a votar, la izquierda sigue anclada en la desafección.

Los elegidos. Estos son los diputados que representarán a Balears desde Bruselas

Antonio López- Istúriz / DM

Antonio López- Istúriz | Partido popular

Nacido en Pamplona (1970), López Istúriz pasó su juventud y cursó estudios en Mallorca, más concretamente en el colegio Montesión. Número 17 de la lista de la formación liderada por Feijóo, Istúriz mantiene un vínculo muy estrecho con la isla. Respecto a su trayectoria política, ha sido eurodiputado desde el año 2004 y fue secetario general del Partido Popular en Bruselas entre 2002 y 2022. Además, ha sido hasta ahora presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Israel.

Rosa Estaràs / DM

Rosa Estaràs | Partido popular

Natural de Valldemossa (1965), Rosa Estaràs repite como eurodiputada mallorquina después de acudir como número siete en las listas del Partido Popular. Quien fuera presidenta de la formación conservadora en Balears arrancó su andadura en Europa en el año 2009, por lo que cuenta con quince años de bagaje en Bruselas. Asimismo, Estaràs actualmente también es la secretaria general del PP en el Parlamento Europeo. En clave Balears, pone encima de la mesa la necesidad de reivindicar el factor de insularidad.