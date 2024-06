Irene de Andrés presenta su proyecto sobre discotecas abandonadas

Además de su programa oficial, CAN 2024 impulsará de nuevo actividades paralelas a través de su Programa OFF, con cinco exposiciones, que podrán verse en diferentes puntos de Ibiza y Formentera del 21 de junio hasta el 14 de julio. Este programa no solo promueve el talento balear, sino que también busca conectar Ibiza y Formentera a través del arte. El Programa OFF de CAN Art Fair 2024 cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària y se enmarca en la celebración del 25º aniversario del nombramiento de Ibiza como Patrimonio Mundial de la Unesco. Además cuenta con el patrocinio de Paya Hotels.

Así, en el espacio cultural de sa Punta des Molí, en Sant Antoni, la artista ibicenca Irene de Andrés presentará su proyecto ‘Donde nada ocurre’ sobre discotecas y salas de fiesta abandonadas o en desuso en Ibiza: Idea, Festival Club, Heaven, Toro Mar y Glory’s. Los mallorquines Alejandro Javaloyas y Bartomeu Sastre conforman el único dúo show de este Programa OFF en el Far de ses Coves Blanques. Aunque difieren en materiales, técnicas y acercamientos, ambos plantean una reflexión similar: cuál es nuestro papel como observadores, en la vida y en el arte.

Jaume Roig expondrá en el Refugio Antiaéreo de Santa Eulària sus cerámicas minimalistas de inspiración natural, que produce en su taller de Mallorca. Con ellas propone un juego de luces y sombras cuya finalidad es reducir cada elemento a su mínima expresión posible.

Es Polvorí, en Dalt Vila, acogerá una exposición del mallorquín Guillermo Rubí con obras inspiradas en la música punk, hardcore y postrock. Por último, en Formentera, el Hotel Blanco de la cadena Paya Hotels presentará una muestra de Francesc Rosselló. Los lienzos autobiográficos de este artista mallorquín abren la puerta a un viaje de autoconocimiento para el artista y el espectador. n