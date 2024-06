Tres viejos emisarios de Ibiza y el de Formentera se quedan sin una solución inmediata para sus fugas

Los trabajos de reparación estructural de cuatro de los emisarios de aguas residuales más problemáticos de las Pitiusas no podrán llevarse a cabo de manera inmediata. Las obras que tenía proyectadas la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) para solucionar los problemas de las canalizaciones submarinas de Punta Xinxó, Can Bossa, Santa Eulària y la Savina han quedado desiertas: no se ha interesado ninguna empresa por ellas, mientras que sí que se han podido adjudicar todas las intervenciones con la misma finalidad planificadas en Mallorca y Menorca.

Tras este imprevisto, Abaqua deberá licitar un nuevo concurso público o preparar otro trámite administrativo para acometer las distintas intervenciones planificadas a través de contratos de obra menor. Ambas opciones suponen un nuevo retraso para poner remedio a corto plazo a las fugas que, en todos estos casos, se producen a una distancia de la costa inferior a la que marca la normativa medioambiental. Inicialmente, estos trabajos iban a solucionarse en un plazo máximo de tres meses, según constaba en las bases.

Las reparaciones estructurales de los cuatro emisarios estaban presupuestas en 120.000 euros

Las reparaciones estructurales de estos cuatro emisarios se habían presupuestado en un mismo lote por 120.000 euros. La cifra, en vista del nulo interés mostrado por las empresas especializadas, se habría quedado corta. Los trabajos salieron a concurso público el pasado mes de marzo, dentro de una campaña para el conjunto de Balears, con una inversión global de 618.500 euros. En ella se contemplaban otras intervenciones en Mallorca y Menorca, cada una de estas islas con un lote específico para la licitación de las obras.

En los cuatro proyectos de las Pitiusas, se contempla llevar a cabo una nueva inspección de las conducciones y arreglar los daños causados por anclajes o temporales que acaban produciendo las fugas, según indicó ayer una portavoz de la conselleria del Agua y del Ciclo del Mar a este diario. Todas estas viejas canalizaciones aún se construyeron con fibrocemento, ya que datan de principios de los noventa.

Las averías

La tubería submarina de Punta Xinxó, que da salida al agua tratada en la depuradora de Sant Antoni, es la más problemática de las tres de Ibiza. En esta estructura se deben reparar hasta cuatro roturas con bridas, según consta en la memoria del proyecto. Además, se tiene que inspeccionar su salida, a 1.400 metros de la orilla y 50 metros de profundidad, para comprobar si ha quedado taponada por la arena.

Las fugas en el emisario de Can Bossa fueron insistentemente denunciadas por la Alianza del Agua, que llegó a grabarlas con submarinistas años atrás. Aquí se prevé arreglar las uniones de dos tramos de tuberías por donde escapan las aguas residuales.

El caso menos problemático es el de Santa Eulària, donde esta intervención solo era un parche temporal. Pese a que adolece de una fuga, Abaqua ya está ejecutando la instalación de una nueva tubería, que debería estar plenamente operativa a finales de julio, con lo que el actual emisario quedará desactivado en ese momento.

El emisario de la Savina es el que ha generado más polémica en los últimos años por sus vertidos sobre praderas de posidonia

Por último, el emisario de la Savina, para la depuradora de Formentera, sin duda es el que ha generado más polémica en los últimos años por sus vertidos sobre praderas de posidonia. Además, se encuentra en pleno Parque Natural de ses Salines.

En este caso, se debe tapar con una brida una fuga que detectó Abaqua en una inspección dos años atrás. Igualmente, se ha programado sustituir varios lastres que fijan la tubería en el fondo del mar y que han quedado rotos o fuera de su lugar.

Talamanca

Mucha mejor suerte ha corrido la bahía de Talamanca con otro proyecto. En este caso, Abaqua ha culminado esta semana la adjudicación de la retirada del viejo emisario de Talamanca, que quedó en desuso hace más de siete años al entrar en funcionamiento la nueva canalización para la depuradora de Vila.

La empresa Route SL ha ganado el concurso público con una oferta de poco más de un millón de euros. Estos trabajos empezarán a finales de verano, para no generar molestias durante la temporada turística, y tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

