Cerca de la carretera que va a Cala Vedella se han depositado escombros, alertó hace meses a este diario una vecina: «Es un bosque enorme y la gente aprovecha que no hay nadie para dejar ahí sus escombros». Ahora lamenta que todavía no se han retirado. Explica que lo vio por primera vez en julio de 2023 y entonces presentó una instancia ante el Ayuntamiento de Sant Josep. Es una zona boscosa en un terreno privado. Son dos montones —con menos de 100 metros de distancia entre uno y otro— de sacos blancos con material de obra. El Consistorio requirió a la propiedad que limpiase la zona, pero como esto no sucedió, se inició el expediente sancionador por incumplimiento el 2 de octubre. «Es un terreno privado y el Ayuntamiento ha actuado siguiendo los procedimientos administrativos pertinentes (...) Este tipo de requerimientos, y, en caso de no cumplirse, posibles ejecuciones forzosas, son procesos muy garantistas con la propiedad y se otorgan unos plazos amplios para que ésta actúe como considere. Esta es la principal razón de la demora», explicó el Consistorio esta semana.

Continúan los escombros al lado de la carretera en Cala Vedella | N. P.