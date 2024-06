‘Sport2live’, un programa de salud física y mental en Ibiza

Un total de 18 participantes. Esta es la cifra de inscritos en la primera edición celebrada en Ibiza del programa deportivo multidisciplinar ‘Sports2Live’ orientado a personas con problemas de salud mental. La consellera balear de Salud, Manuela García Romero, indicó ayer, durante la presentación del proyecto en el Hospital Can Misses, que «está dando muy buenos resultados, por el momento, entre los participantes».

García explicó que ‘Sports2Live’ tiene como objetivo «ayudar en la terapia de personas que padecen principalmente graves problemas de salud mental, mediante la actividad física en equipo» y, con ello, «devolverlos a la vida en comunidad». Asimismo, García agregó: «Es una excelente iniciativa para normalizar que no son enfermos mentales sino que, simplemente, padecen un problema, como quien sufre, por ejemplo, un infarto». La consellera concluyó: «Este programa supone una estrategia diferente, complementaria, que, sumada a las terapias habituales, apoyan y completan el tratamiento de las personas con distintas patologías de salud mental o con adicciones».

García habló positivamente del servicio de salud mental en Ibiza: «El déficit de profesionales sanitarios en el ámbito nacional nos afecta. Ojalá pudiésemos contratar a más trabajadores. A pesar de ello, no hemos detectado incidencias en las instalaciones de salud mental a las que he acudido. Pero queremos ir a más. No nos vamos a conformar con esto y vamos a incorporar poco a poco psicológos en Atención Primaria».

Para Mireia Costa Escandell, que participa en el programa desdesde hace un par de meses, ‘Sports2Live’ la anima a romper con la monotonía: «Decidí participar en el programa, que me ofrecieron en Can Misses, después de caer en depresión a raíz de sufrir la enfermedad de lupus. Es verdad que en ocasiones me cuesta venir, pero, cuando lo hago, me siento mejor y rompo con el hábito de no hacer nada quedándome en casa». Costa, de 21 años, agregó: «Por muy mal que lo estés pasando siempre habrá alguien que te entienda y también muchos profesionales que te quieran ayudar. A pesar de que nos cueste abrirnos. Uno no está solo, todos escondemos algo y no nos tenemos que cerrrar».

El programa se implantó por vez primera en el Hospital Son LLàtzer en 2021 y posteriormente se le sumaron el Hospital de Inca y los centros de día Sant Miquel y Sa Platja Gran de Menorca. Son ya 85 los usuarios con algún tipo de patología mental que se han beneficiado del mismo. La iniciativa está supervisada por licenciados y expertos en estudios de educación física o similares, indicaron desde la conselleria de Salud.