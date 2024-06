La patronal denuncia que los polígonos de Ibiza están obsoletos y carecen de espacios y servicios

La situación de los polígonos industriales de Ibiza es insostenible, denuncian los empresarios. Hay falta de espacio, servicios e infraestructuras (éstas a menudo están mal dimensionadas o son obsoletas) y esto repercute en un mayor estrés laboral, en la operatividad diaria y, en definitiva, en los ánimos de las plantillas. Así lo expresaron ayer varios representantes del sector durante la visita a la isla del conseller balear de Empresa, Ocupación y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la directora general de Industria y Polígonos Industriales, Íngrid de la Fuente, para presentar el anteproyecto de la nueva Ley de Áreas de Promoción Industrial a la patronal Pimeef y a las empresas de los polígonos ibicencos.

Una vía del polígono de Montecristo este miércoles. / TONI ESCOBAR

Tuvieron la oportunidad de realizar una ruta, en grupo, por estos polígonos. «Queríamos que viesen in situ nuestra realidad, la falta de espacio y lo mal dimensionado que tenemos muchas cosas. La mayoría de compañeros valoramos que la faena sale, pero es gracias a un trabajo brutal. Hay un coste que, aparte de económico, muchas veces es emocional, de una gran carga de trabajo que genera mucha tensión en las plantillas. Esto nos preocupa», lamentó ante la prensa Alfonso Rojo, presidente de Pimeef y propietario de Frutas La Palentina. «Es casi un milagro que la actividad diaria se lleve a cabo». Lo dijo al final de la ruta con el conseller y la directora general, en el polígono de Montecristo, situado en Sant Rafel. Allí, expuso Rojo como ejemplo, al no estar cubierto, el simple hecho de que haya precipitaciones supone un problema.

Muchos trabajadores aparcan justo delante de los almacenes. / TONI ESCOBAR

Al tener que descargar bajo la lluvia, la mercancía puede llegar a las casas mojada. Además, suele haber atascos en estas calles y hay importantes problemas para que los trabajadores puedan aparcar, por lo que muchos acaban haciéndolo justo delante de las naves, lo que dificulta la movilidad. «Las empresas hablamos de crecer en calidad, pero es que es imposible. Para empezar, en un polígono como este no tendrían que estar aquí los coches de los empleados, porque están estorbando la maniobrabilidad. Un almacén como este debería tener todo este frontal libre para que los vehículos pudiesen entrar y salir», critica Rojo justo en la entrada de una de las alrededor de 370 empresas que, estiman los representantes empresariales presentes en la rueda de prensa, están censadas en esta área industrial. Esto equivale a «entre 1.500 y 2.000 empleados», aproximadamente, y «mínimo 800 coches aparcados por aquí».

Tampoco hay servicio de cafetería, sala de formación o una sala en la que poder celebrar reuniones como la de este miércoles con los representantes del Govern que se han desplazado hasta este y otros polígonos de la isla, que tiene cinco en total (con 2.146 trabajadores y 443 millones de euros de facturación); en Formentera, hay uno (en este caso, con 25 empleados y una facturación de tres millones).

Garantizar los servicios

«Nosotros hemos abogado por que en algunos polígonos haya guarderías, ya que es una forma de conciliar», añade el presidente de Pimeef, desde donde llevan «unos cuatro o cinco años» metidos de lleno en este asunto a través de un grupo de trabajo del comité de dicha patronal. Esperan que la ley sirva para poner soluciones. Uno de sus objetivos es crear servicios dentro de estas áreas. «Queremos trabajar bien, no ampliar de forma indiscriminada. Se trata de ampliar zonas industriales que ya existen, y tal vez de mejorar su edificabilidad», advierte, por su parte, Daniel Ramón, consejero delegado del grupo La Sirena y miembro del comité ejecutivo de Pimeef. Recuerdan que el crecimiento de población en Ibiza en los últimos 30 años no ha ido acorde con una adecuación, en espacio e infraestructura, de estas áreas. El último polígono, el de Ca na Palava, abrió en el año 2000. Rojo destacó que hace ya cinco años enviaron un informe a los ayuntamientos en el que detectaban hasta 45 áreas en las que se realizan actividades industriales, lo que no equivale a 45 polígonos. «Queremos eliminar muchísimas de esas 45 áreas, que no se trabaje en suelo industrial de mala manera», en palabras del presidente de Pimeef. Concluye que seguramente no se trata de abrir más polígonos: «Es más, muchas de las áreas que están donde no deberían tendrían que desaparecer para poder concentrarse en sitios profesionales».

Además, Rojo propone que cuando llegan camiones para descargar en los almacenes, puedan estar en un parking esperando cerca del puerto: «Ahora los tenemos por los polígonos». Al parecer en algunos hay camiones aparcados cada noche «esperando al barco del día siguiente para irse».

