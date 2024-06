El éxito de ventas de ‘24 Ninjas contra el cáncer’

«Buenos días, ¿quiere colaborar con una iniciativa contra el cáncer? Aceptamos donativos y también vendemos artículos a 1 y 2 euros...». En castellano y también en inglés, las captadoras de clientes de la cooperativa ‘24 ninjas contra el cáncer’ no paran. Van de acá para allá, abordando sin pudor a todo aquel que pasa frente al puesto que han instalado en el paseo de ses Pitiusas en la playa de ses Figueretes.

No hay tregua, es el segundo día de su puesto de venta, la meta de un proyecto educativo y solidario y, a pesar de que la primera jornada ya fue un éxito, todavía quedan unas horas más para seguir obteniendo ingresos que irán destinados a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac).

Recaudar más de lo esperado

El puesto de venta que instalaron el sábado y el domingo en ses Figueretes los alumnos de sexto Primaria del CEIP Poeta Villangómez es fruto de ocho meses de trabajo. La clase dio todos los pasos para la constitución de una cooperativa, inscrita en el Registro de Sociedades. Decidieron su nombre, eligieron a su junta directiva y durante estos meses han estado elaborando todos los productos destinados a la venta. Más de medio millar. Todo el proceso se ha llevado a cabo dentro de un proyecto de la clase de educación artística.

La profesora, Nieves Vázquez, se muestra muy satisfecha con el resultado. «Entre el primer día y el inicio de esta mañana calculo que ya habremos superado los mil euros», cuenta. El mismo sábado ya habían vendido entorno al 75% de su producción.

«Se han implicado muchísimo. Ellos elaboraron un estudio de mercado, fueron a comprar los materiales, diseñaron los productos... todo para poder colaborar con Apaac», detalla la profesora, que también da clases de inglés, idioma en el que imparte las dos materias.

Algunos voluntarios de Apaac también colaboran en el puesto de venta y de recaudación de donativos. Mariano Roig destaca la «visibilidad» que supone para la asociación esta iniciativa de «gente joven que demuestra una sensibilidad hacia un problema, que es la falta de muchos recursos que necesita la gente con cáncer y sus familiares que nosotros trabajamos para cubrir de forma desinteresada».

Al margen de la aportación económica, siempre bienvenida por una asociación sin ánimo de lucro, Roig destaca la importancia de estos eventos para hacerse ver y poder aumentar su base social. Apaac cuenta con una oficina en Can Misses en la que dan apoyo psicológico a pacientes y familias, además de apoyo con elementos técnicos como camas, grúas, sillas de ruedas... un material y un personal que tiene un coste y para cuyo mantenimiento hace falta la ayuda de socios, además del apoyo de las instituciones.

Proyecto transversal

A lo largo de estos meses, los alumnos han podido desarrollar muchas habilidades: artísticas, comunicativas, de marketing, de economía social... a la secretaria de la cooperativa, Samira Aura Florea, lo que más le ha gustado del proceso es «la oportunidad de ayudar a gente que lo necesita, como son las personas afectadas por el cáncer».

Recuerda que cuando iniciaron esta actividad, la profesora quiso acercarles una realidad a veces tan lejana para un niño como es el cáncer. Les explicó la historia de dos alumnas ibicencas de otros centros que padecen esta enfermedad y Samira recuerda como esto les ayudó a empatizar. «Nos pusimos tristes, pero a la vez contentos, porque sabíamos que les íbamos a ayudar».

Samira se encarga de captar clientes y donativas. Ya se le nota el desparpajo de haberse soltado, pero dice que le costó. «Ayer estuve repitiendo mucho lo que tenía que decir, sobre todo en inglés, pero ahora ya lo llevo muy bien».

La directora de la cooperativa, Nora Molina, dice que lo que más le gusta es «vender. También atender a las personas y si las personas compran y donan, eso ya me encanta». A pesar de esa disposición para la actividad comercial, Nora se muestra sorprendida con el éxito de la iniciativa. «No me esperaba esto, ayer venía tanta gente que me ponía feliz y nerviosa al mismo tiempo porque teníamos que estar empaquetando y atendiendo sin parar».

Después de atender a Diario de Ibiza vuelven a la carga, no dejan escapar a ningún viandante, ni siquiera si es turista. «Good morning sir, would you like...».

