Un cocinero de Ibiza recoge firmas para limitar la velocidad en Cala de Bou tras el atropello de su perro Shiro

La falta de medidas para el control del tráfico en la carretera de Cala de Bou y la imprudencia de una conductora han causadola muerte de Shiro, un perro que ha sido atropellado. Su dueño, Matias Trelis, que trabaja como cocinero en un restaurante de Ibiza, ha publicado una petición de firmas a través de Change.org para pedir al Ayuntamiento de Sant Josep más seguridad en la zona.

Matías explica en la plataforma Change.org que, al asfaltar la carretera de Cala de Bou, se retiraron los vadenes que limitaban la velocidad "y el Ayuntamiento no ha vuelto a instalarlos". "Los coches no respetan los límites, y circulan como locos", detalla. Además, también explica que los bordillos de la acera quedan al mismo nivel que la carretera, "por lo que los coches se suben a las aceras". "Esto pone en peligro no solo a nuestras mascotas, sino también a nuestros niños y vecinos", indica Trellis, quien asegura en su denuncia pública que la conductora "circulaba a más de lo permitido en una zona residencial".

Por ello, Matías Trelis, asegura que "es crucial que se reinstalen los vadenes lo antes posible para garantizar la seguridad". "Basta de coches que van como locos y no respetan nada", escribe el cocinero, roto de dolor por el fallecimiento de Shiro, aquien dirige unas palabras de despedida: "Aún no era tu momento, pero has sido un gran perro y seguirás siéndolo. Ahora, descansa en paz, Super Shiro".

En este enlace puedes acceder a la firma de la petición.