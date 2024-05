Las afirmaciones del presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Balears sobre el mercado de la vivienda en las Pitiusas, que no pueden ser más demoledoras: el precio del alquiler seguirá subiendo, más del 60% de las viviendas se destinan ya a alquiler turístico, la isla es un chollo para los extranjeros, el número de VPO que habría que construir es inasumible, ya que serían un millar al año.

Llama la atención

Que en el evento de promoción de los productos agroalimentarios de las islas organizado este miércoles por las conselleries de Agricultura y Pesca y de Turismo del Govern en Londres, los platos del menú que tiene previsto preparar un cocinero incluyan sobrasada de Mallorca, queso de Maó y, de las Pitiusas, únicamente aceite de Ibiza.

El cariño con el que el guardia civil recién jubilado Miguel Roig Vingut habla de sus 32 años como agente en el cuartel de Sant Antoni, que ha sido su único destino. El guardia, que deja su trabajo para pasar a la reserva con no poca melancolía, ha renunciado a opciones de buscar ascensos y promociones con tal de quedarse en Sant Antoni: «Yo no me he movido, quería hacer aquí mi carrera».