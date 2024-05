Vino y aceite de Ibiza para los paladares británicos

El vino y el aceite de Ibiza estarán presentes este miércoles en ‘A taste of the Balearics’ (algo así como el sabor de Balears), un evento promocional organizado por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural junto con la de Turismo, Cultura y Deportes que se celebra el próximo miércoles en Londres.

En la cita —«un evento de primer nivel», destaca el Govern— participan una veintena de empresas agroalimentarias de diversos sectores como el vino, el aceite, el queso, la sal, la almendra o las infusiones de las islas. El objetivo es «poner en contacto directo» a los productores agralimentarios de las islas con distribuidores de alimentos y bebidas del Reino Unido. Además se pretende también «promocionar los alimentos de calidad de las islas entre público especializado y con poder de influencia» entre los que mencionan a consultores gastronómicos, chefs y sumilleres, entre otros.

Cada uno de los participantes de las islas contará con su propio espacio para presentar sus productos y establecer «contactos comerciales directos» con los distribuidores. Entre la veintena de participantes de las islas hay dos de Ibiza, las bodegas Can Rich, que explicará los vinos de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vi de la Terra d’Ibiza, y el aceite de la IGP Oli d’Ibiza, según destallan desde el Govern.

En ‘A taste of the Balearics’, donde está previsto que asistan autoridades de la embajada española en Londres, se presentará también la experiencia gastronómica ‘Terragust’. En ella, el cocinero Biel Llull protagonizará una muestra de cocina en directo en las que preparará minicoca mallorquina con cebolla confitada, sobrasada de Mallorca, queso de Menorca y confitura; carpaccio de calabacín con tomate aliñado con aceite de Mallorca, queso de Menorca, albahaca y almendras mallorquinas tostadas; berenjena asada con encurtidos y salsa de pimientos asados, y panna cotta con fresas y crumble. Curiosamente, en los nombres de las recetas se mencionan únicamente productos de Mallorca y de Menorca, pero no de las Pitiusas.