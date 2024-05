Can Misses, líder de Balears en donación de sangre de cordón umbilical

Un total de 51 familias decidieron el año pasado donar la sangre del cordón umbilical de sus hijos recién nacidos en el Hospital Can Misses. Se trata de la cifra más elevada alcanzada jamás en el centro sanitario y, no sólo eso, sino que ese más de medio centenar de donaciones colocan a Can Misses como líder de Balears. «El hospital es el motor de la donación de sangre de cordón umbilical de Balears», destacan desde el Área de Salud pitiusa, que ha presentado la memoria este domingo. Nunca un centro sanitario de las islas había alcanzado un dato tan elevado. De hecho, según detalla la memoria, la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Balears, a donde se remiten todas las donaciones, recibió el año pasado un total de 61 aportaciones. Es decir, las 51 de Can Misses y otras diez del resto de las islas.

Según explican, no sólo se trata del dato más elevado alcanzado jamás en el paritorio del hospital, sino que, además, ese más de medio centenar de donaciones suponen más de ocho de cada diez de las efectuadas el año pasado en el total de Balears: el 83,6%. «Se mantienen los excelentes datos de los últimos años», insisten desde la gerencia sanitaria antes de recordar que es habitual que Can Misses, a pesar de no ser el hospital más grande de la Comunitat, sea el que registra los datos más elevados.

Una donación por semana

Esto supone que durante el año pasado se logró una de estas donaciones por semana, un objetivo que se había marcado el equipo de matronas del hospital, coordinado por Pilar García León, que fue, precisamente, quien impulsó el programa en 2019. Desde Can Misses destacan «el trabajo» de estas profesionales, ya que el Banco de Sangre ha aceptado «prácticamente todas las donaciones» que se han enviado. Los hospitals de Mallorca envían al banco de Balears, donde, «tras un proceso de selección y validación» se remite al Banco de Cordón de Barcelona «para su procesamiento, conservación y distribución». En el caso de Can Misses, igual que en el del Mateu Orfila de Menorca, las donaciones se envían directamente a Barcelona.

Las diez donaciones del año pasado que no corresponden al Hospital Can Misses proceden de las maternidades de Mateu Orfila (cinco), Son Espases (tres) y Son Llàtzer (dos). En cada uno de estos centros la responsabilidad del programa recae en un coordinador obstétrico y una coordinadora de matronas.

De izquierda a derecha, Dr. Carlos Fernández, MIR R1 de Ginecología y Obstetricia, Alicia Fernández del Rio, supervisora de Paritorio, Elena Coll, técnica en cuidados de enfermería, Andrés Aroca, técnico en cuidados de enfermería y Judit Catalá, matrona. / ASEF

Un gesto «altruista»

Desde salud recuerdan que la donación de sangre de cordón umbilical que se efectúa en los hospitales públicos de Balears es un gesto altruista. Es decir, que «todos los cordones que llegan al Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears quedan disponibles para su uso en el trasplante de cualquier enfermo compatible que lo necesite». Además, eso sí, se ofrece la posibilidad, «siempre que haya indicación médica establecida» de guardar esa sangre «de forma dirigida y para uso exclusivo de un familiar que padezca o haya padecido una enfermedad» que pueda tratarse con ese material humano. Este servicio de donación específica para un familiar enfermo es gratuito y garantiza que únicamente se podrá usar si esa persona lo necesita. Además, insisten, se lleva a cabo «con las mismas garantías que cuando la donación se hace para terceras personas, pero almacenándola para su propia familia».

«Es un proceso seguro, muy sencillo, que no comporta riesgo alguno para la madre ni para el bebé», afirma la coordinadora del programa en el Área de Salud de Ibiza y Formentera, Pilar García León. «Como recomienda la Organización Mundial de la Salud», el procedimiento se lleva a cabo después del pinzamiento tardío de cordón: «Se secciona el cordón umbilical, se hace una simple punción en él mientras la placenta está todavía en el útero y se recolecta la sangre contenida en el cordón en una bolsa específica para ello».

La supervisora de Paritorio Alicia Fernández del Río asegura que superar el medio centenar de donaciones no sería posible sin «la gran implicación» del equipo de matronas» y, además, hace hincapié en el gesto tan altruista de las madres y padres que deciden donar. «Con ello se consigue salvar vidas», indica la supervisora. Una idea en la que abunda el director técnico de Banco de Sangre y Tejidos de Balears, Javier Calvo, que reitera la labor de las matronas de Can Misses «para conseguir no sólo la mayor cantidad sino también de mejor calidad».

La sangre de cordón umbilical es «esencial» para los trasplantes de médula en los pacientes con leucemia, ya que «contiene las llamadas células madre sanguíneas, especializadas en la renovación de todas las células de la sangre: glóbulos rojos, blancos y plaquetas».