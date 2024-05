La Oficina Anticorrupción no disponía del informe de calidad de las mascarillas

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Balears no disponía del informe de calidad elaborado en junio de 2020 por parte del Centro Nacional de Medios de Protección que detectó que las mascarillas de la trama Koldo no cumplían con los requisitos establecidos. Así lo afirmó ayer durante la comisión de investigación celebrada en el Parlament el exdirector del ente, Jaume Far, quien elaboró un informe durante la pandemia respecto a la compra del material sanitario en las islas. Un estudio donde se incluyó el contrato por valor de 3,7 millones de euros que pagó el Govern de Armengol a la empresa Soluciones de Gestión (vinculada al exasesor de Ábalos).

«Si no lo incluimos es porque no nos constaba este informe de calidad. No teníamos ningún análisis de calidad de material posterior a la compra», determinó Far. Cabe recalcar que el informe de Anticorrupción se llevó a cabo de forma posterior al análisis de calidad de los cubrebocas realizado por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, el exdirector explicó que el organismo conocía que la empresa relacionada con la trama corrupta «estaba siendo investigada por algunos casos de malversación y corrupción». No obstante, también admitió que en el caso del contrato de Balears, el precio pagado por el material no les llamó la atención. «De hecho no fue la más cara», expresó Far.

Por otro lado, en relación a la ramificación balear del caso, Far detalló que de los contratos analizados por el organismo durante la pandemia, este era el único cuyo material estaba en España. «Se le ofreció al IB-Salut mascarillas que ya estaban en Madrid, no fue necesario contactar con China a través de un proveedor de allí para hacer la compra. Sí es algo que llama la atención», relató. En cuanto a la contratación por vía de emergencia, sobre la cual el informe de la oficina determinó que «se deberían haber establecido algunos mecanismos de control adaptados específicamente para supervisar la contratación y la adquisición pública», Far indicó que en este caso «se deduce que está justificado, aunque es una apreciación subjetiva». Por último, calificó de «error» que estas mascarillas se sufragaran a través de fondos europeos así como el certificado que calificó de «satisfactoria» y «sin ninguna incidencia» la remesa ya retirada. n

