Un mural de 3 metros de alto por 3’25 de ancho elaborado con 15.000 tapones de plástico reciclados convertidos en 3.700 píxeles. Esta es la nueva creación artística titulada ‘Tornem a la terra’ que decora desde ayer la parte exterior del instituto Santa Maria en la avenida Ignasi Wallis, un mural que se presentó ayer, apenas un par de días antes de la conmemoración, mañana, del Día Mundial del Reciclaje. La iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto ‘Arte, tecnología y pedagogía ambiental’ de la ONG Creatives For The Planet, contó con la participación de los artistas Harmony Hita, Jorge Pineda y Ezequiel Herrera, quien, a su vez, es el creador de la obra original.

Sin embargo, los alumnos de cuarto de Secundaria que cursan Arte en el instituto ibicenco también colaboraron en el proyecto. Así, durante las tres sesiones, de una hora cada una, que duró el taller impartido por miembros de Creatives For The Planet, los jóvenes estudiantes aprendieron a separar los tapones de plástico, triturarlos con una bicicleta que proporcionó la empresa colaboradora Plústic Lab, y derretir este material en una inyectora. Posteriormente, parte de esas piezas sirvieron para construir el mural, que ha utilizado una gran variedad de colores, como verde, azul, rojo o blanco, entre otros, y en distintas tonalidades. Cada uno de los tipos de píxeles empleados aparecen expuestos en una placa situada justo a la entrada del centro.

La directora del instituto Santa Maria, Susana Jiménez, explicó por qué el centro decidió participar en esta iniciativa: «Nos pareció muy interesante la propuesta, ya que somos un centro educativo ambiental y nos gusta mucho la ecología. Además, aquí está mezclada con el arte. Es por ello que decidimos colaborar». Asimismo, agregó: «Ha quedado muy bonito, a la vista está el resultado. Es una obra en la que se aborda la lengua y cultura ibicenca». Por su parte, la profesora y coordinadora ambiental del instituto, Sole Martínez afirmó que con este tipode iniciativas «los alumnos aprenden el valor del reciclaje».

El profesor de expresión artística y encargado de la actividad, Bruno Preciado, hizo balance de la experiencia: «Los estudiantes han tomado conciencia de que generamos mucho plástico y de que estos residuos se pueden transformar en arte. También han aprendido, gracias a las personas que vinieron al taller, que lo más importante no es no generar residuos, sino emplear envases que no se tengan que reciclar como, por ejemplo, las cantimploras de aluminio». Preciado concluyó: «Los alumnos han estado muy bien y a gusto y han disfrutado de una experiencia muy instructiva y divertida, ya que se lo han pasado en grande».

El mural lleva escrito, con letras grandes, el mensaje ‘Tornem a la terra’. La coordinadora de proyectos educativos ambientales de Creatives For The Planet, Harmony Hita, explicó la finalidad de este lema: «‘Tornem a la terra’ promociona un proyecto en el que participan doce mujeres payesas de la isla que nos enseñan diferentes recetas, como preparar conservas o hacer quesos. Con ello, nos enseñan a vivir como antiguamente se hacía, cuando la gente estaba en su casa sin consumir ni transportar envases, que al final es lo mejor para el medioambiente». Hita añadió: «Estas mujeres nos están mostrando que para proteger el planeta y el medioambiente hay que volver a épocas pasadas». De hecho, la ilustración del mural está basado en una fotografía de Maria Riera Bufi des Puig Sant Rafel, una anciana ibicenca. Riera no pudo asistir al acto de inauguración, aunque se espera que sí que lo haga su hija en los próximos días. A pesar de ello, los organizadores afirmaron que Riera estaba «muy ilusionada» cuando le comunicaron la noticia. Además, el mural incluye un código QR que redirecciona a la videoteca de ‘Tornem a la terra’ dentro de la página web de Creatives For the Planet.

Por su parte, Herrera explicó el origen de la obra: «La boceté por primera vez hace unos años y tenía un tamaño de un metro de alto por uno de ancho. Sin embargo, ahora he tenido la fortuna de encontrarme con Harmony y poder realizarla con dimesiones mayores. Mi ilusión y deseo como artista era, desde siempre, hacer un mural en Ibiza como si fuera grafiti, pero más complejo. Además, en él participan jóvenes y es importante que se sientan partícipes de proyectos que están expuestos en la vía pública».