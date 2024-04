El Consell de Ibiza investiga si el concejal de Sant Josep que dimitió este mes derribó una antigua casa payesa en una zona ANEI

El departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias e Intrusismo del Consell de Ibiza ha abierto diligencias previas de disciplina urbanística por unas obras presuntamente ilegales en una propiedad de Esteban Marí Torres, exconcejal del PP de Sant Josep, situada en un Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Marí Torres entró en el equipo de gobierno de Sant Josep con la candidatura del PP, presidida por el alcalde desde las elecciones de mayo del año pasado, Vicent Roig. El 9 de abril de este año, el concejal anunció que abandonaba su cargo de concejal de Promoción Empresarial, Transportes, Sector Primario y Régimen Interno, por "motivos estrictamente personales". Se da la circunstancia de que el 18 de marzo, apenas una veintena de días antes, entró en el registro del Ayuntamiento una notificación de solicitud de información del Consell sobre las obras en su vivienda.

La actividad del servicio de inspección por la construcción de esta vivienda en Can Murtar, en la Vènda de Benimussa, se inició en 2015. Entonces, y según consta en una comunicación que el Consell envió al Ayuntamiento el pasado 15 de marzo, los celadores detectaron que se había derribado la vivienda payesa de esta propiedad. "La práctica totalidad de la casa payesa parece que ha sido demolida, aunque no se puede descartar que algún tramo de muro subsista dentro de la nueva estructura" que se está construyendo en el solar. "Como consecuencia de esto", recuerda el Consell al departamento correspondiente de Sant Josep, "se os remitieron cuatro escritos de requerimiento que no han sido contestados".

Este último requerimiento de la conselleria insular al Ayuntamiento recuerda que poco antes, el 13 de marzo de este año, "se ha realizado una nueva inspección y se ha observado que las obras [de la nueva vivienda en Can Murtar] continúan, pero todavía están inacabadas". "Con posterioridad a abril de 2023 -se añade en el escrito-, se ha realizado también una excavación para el soterramiento de infraestructuras eléctricas (estas obras han comportado el derribo de algún tramo de márgenes tradicionales de piedra seca)".

Detalle de la vivienda, situada en la Vènda de Benimussa. / Vicent Marí

El 22 de agosto de 2022, Alcaldía de Sant Josep emitió un decreto por el cual concedía licencia de "ampliación de red subterránea de baja tensión" en la vivienda. El equipo de gobierno contaba con el informe de los servicios jurídicos municipales, de fecha del 11 de agosto de ese mismo año.

Por todo ello, y tras "reiterar nuestros escritos anteriores", el departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias e Intrusismo del Consell de Ibiza, "para que podamos ejercer nuestras competencias en materia urbanística", solicita en su escrito al Ayuntamiento que "nos informe sobre si se ha otorgado alguna licencia de obras en relación con los hechos descritos, sobre si las obras se ajustan [a la legalidad] y sobre si existe algún expediente de disciplina urbanística abierto en relación con estos hechos".

El equipo de gobierno indica, a preguntas de Diario de Ibiza, que "no ha iniciado ningún expediente contra esta persona". "No obstante", apunta, "en caso de que lo hubiera, y como es lógico, la Administración no puede informar del mismo hasta que no esté concluido, con datos como la identidad del presunto infractor, para no entorpecer su legítima defensa".