Porsell forma parte de la comisión que ha ratificado la agilización de licencias

El director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, que comercializaba un agroturismo sin licencia turística, forma parte de la comisión de simplificación administrativa que ha ratificado la amnistía urbanística y la agilización de licencias en Balears. Así, Porsell estuvo presente en la reunión celebrada el lunes donde el Ejecutivo terminó de perfilar el borrador que va a permitir legalizar aquellas edificaciones en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito. Cabe recalcar que el portavoz del Govern, Antoni Costa, no descartó que dichas construcciones amnistiadas pudieran destinarse a alquiler turístico. «Veremos, lo que no se podrá restringir es que estas edificaciones pudieran destinarse a la venta, pero en el caso del alquiler turístico se tiene que decidir, aunque lo más probable es que no se permita».

Asimismo, dicho decreto permitirá la externalización de las concesiones urbanísticas y suprimirá la Comisión de Medio Ambiente, como pedían los promotores inmobiliarios.

