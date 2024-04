Joan Marí: «El Club Náutico Ibiza tiene pocas posibilidades de obtener la concesión en un nuevo concurso»

Tras la decisión de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) de otorgar a Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) la gestión temporal de la dársena ocupada desde hace 99 años por el Club Náutico Ibiza (CNI), este se debate entre resistir o desistir. Una parte de los socios y de la directiva desea plantar cara, encastillarse y presentar batalla judicial a esa resolución. Otra parte prefiere mantener un perfil bajo, aceptar la derrota, no pleitear. Algunos, incluso, amagan con darse de baja si en la asamblea extraordinaria que se celebra mañana se toma la decisión de recurrir, pues están hartos de pagar las costas de tanto juicio (ya son muchos años) y tras comprobar que los técnicos, los que en el concurso avalaron que la propuesta del CNI no iba a ninguna parte y que la de PyLS era la más viable (sobre todo, económicamente), son ahora inflexibles y ya no sucumben a los cantos de sirena de los políticos ni a sus presiones. La vía política para frenar el desembarco de empresas foráneas ya es ineficaz porque pesa más el temor a las consecuencias penales.

«Hay que estudiarlo bien»

El propio Juan Marí, Vadell, presidente del CNI, no tiene del todo claro que la respuesta a la decisión de la APB deba ser la vía judicial: «Este tema tenemos que debatirlo todos en la junta directiva y luego presentárselo a los socios. No quiero hablar hasta que tengamos las cosas claras, nosotros en primer lugar», señala en conversación con este diario.

El contencioso que el director gerente del CNI, Vicent Canals, propugna «se debe estudiar muy bien», advierte Marí. ¿No ve claro, pues, presentar ese contencioso? «Exacto. Tenemos que estudiarlo todavía, todos, en la junta directiva y en la asamblea. Porque los socios también lo tienen que decidir». El CNI ha convocado mañana, a las 20 horas, una asamblea general extraordinaria para debatir en qué estado se encuentra la concesión y las acciones que deben adoptar desde ahora. Decidirán si siguen resistiendo o si desisten.

Joan Marí parece decantarse por plegar velas ahora y esperar a que concluya la nueva concesión temporal, en 2027: «Nuestra idea es continuar con el Club Náutico y batallar, procurar conseguirlo de nuevo, no tirar la toalla, intentar aguantar los tres años [que dura la concesión recién aprobada]. Esperar a ver qué pasa esos uno más uno más uno años [de la concesión a PyLS]».

La lotería primitiva

Aun sí, es consciente de que, salvo milagros (como, pone como ejemplo, que les toque la lotería), poco podrá hacer el CNI cuando se convoque el nuevo concurso anunciado por la APB, pues el club carece de capacidad financiera para plantar cara a otros licitadores y no parece que el Estado se plantee cambiar en breve la normativa sobre concursos públicos en las marinas para que la labor social tenga un peso relevante: «El problema es que la ley está mal hecha, pues no contempla ni la actividad deportiva ni la social. Sólo prima el dinero. (…) En un concurso, pocas posibilidades tendríamos, a no ser que nos tocase la lotería primitiva. Y contra el dinero nosotros no podemos luchar». Cree, en ese sentido, que «si no se cambian las normas, los clubes náuticos están condenados a desaparecer».

Vicent Canals: «No voy a renunciar a mis derechos» El actual director gerente del Club Náutico Ibiza, Vicent Canals, advierte de que se mantendrá en su puesto y no dimitirá, pese a que es un cargo directivo y a que desde Puertos y Litorales Sostenibles avisan de que tiene las horas contadas en ese empleo. Preguntado por esta redacción sobre si dimitirá antes de que llegue el nuevo concesionario o esperará a que ellos le cesen, su respuesta es tajante: «Respecto a mi subrogación de contrato, viene obligada por ley y evidentemente no voy a renunciar a mis derechos». Por otra parte, Canals explica que ha solicitado una «cita urgente» con el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, con el presidente del Consell, Vicent Marí, y con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para tratar el fin de la concesión y solicitarles la cesión de un espacio para poder depositar (antes del 5 de mayo, cuando deben entregar las llaves del CNI a PyLS) todo el material del club, desde embarcaciones del club de vela a material deportivo, archivos y trofeos. j.m.l.r. eivissa

