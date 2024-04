Jenni Hermoso protagonizará un videoclip de Camela tras una promesa en Ibiza

El cantante y miembro de Camela Dioni Martín ha asegurado que en el próximo videoclip musical que haga Jennifer Hermoso será la protagonista, un "compromiso" que cerró en Ibiza con la futbolista, con quien comparte una amistad que llevó a Ángeles Muñoz y al mismo Dioni a actuar en la celebración de la victoria del Mundial de la Selección española Femenina de Fútbol el pasado agosto.

"Yo estoy comprometido ya con Jenni (Hermoso). Además, se lo dije en Ibiza antes de que se fueran (la Selección Femenina de Fútbol) hacia el Mundial. En el próximo videoclip de Camela va a estar ella, ya estoy comprometido", ha confirmado Martín en una entrevista con Europa Press, en la que también se encontraban Ángeles Muñoz (Camela) y Juan Magán, con motivo del primer festival 'Locos por la Música', que tendrá lugar en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu de Madrid este viernes 26 de abril.

El beso

En ese sentido, Ángeles Muñoz ha añadido que la polémica surgida por el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras ganar el Mundial a Jennifer Hermoso no debe "sobrepasar" la celebración de la victoria."Fue muy bonito. De la polémica yo ni me acuerdo. Me acuerdo de lo que realmente merece la pena, que es el triunfo que ellas tuvieron, que ni siquiera han podido celebrar como Dios manda. Creo que deben, a partir de ya, celebrarlo, es una victoria para toda la vida. Eso no se puede borrar por una polémica. No tiene que sobrepasar eso, siempre primero la victoria", ha agregado Muñoz.

El artista catalán Juan Magán, quien también es cabeza de cartel en 'Locos por la Música', ha coincidido con Muñoz y Martín, y ha explicado que cuando la Selección española llegó a Madrid Río para celebrar su victoria no sabían lo que había ocurrido, solo fueron "a ver a las chicas" y a pasarlo "bien".

Nuevo Estadio Santiago Bernabéu

El nuevo Estadio Santiago Bernabéu de Madrid inaugura este viernes 26 de abril la temporada de conciertos que acogerá este 2024 y que llevarán a artistas como Taylor Swift, Karol G, Aitana, Luis Miguel o Duki a sus escenarios.

El grupo Camela y el cantante Juan Magán posan después de un junket de prensa por el concierto ‘Locos por la Música’, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

Así, Muñoz ha reconocido que le "impone mucho" ser cabeza de cartel en el primer festival en el estadio, porque en lugares "tan grandes", actuar siempre "impacta más".

"La gente está como loca, es la primera vez que se va a hacer. Sí da un poquito de canguelo, pero estamos sueltos, estamos tranquilos. Seguro que será (los nervios) en el primer tema, luego ya todo fluye", ha dicho Juan Magán, quien ha explicado que habrá que esperar a la prueba de sonido para "solucionar" posibles problemas de acústica del nuevo recinto.

Los artistas de Camela han coincidido con Juan Magán, quien ha agradecido que sus canciones hayan formado parte de "casi la última generación" de "clásicos", porque en la actualidad, la música "no perdura".

"Las suyas (Camela) y las mías son canciones que han perdurado durante los años. La gente que va, va a cantarlas a todo pulmón, a pasárselo bomba. Hay otros artistas que, sin juzgarlo, porque cada uno tiene su negocio y lo maneja como quiere, hacen canciones de un consumo más efímero y la gente está más pendiente de hacerse la foto para Instagram, que de disfrutar", ha afeado el intérprete y DJ de Badalona.

Entre los artistas que actuarán en las siete horas de duración de 'Locos por la Música' están Seguridad Social, Modestia Aparte, OBK, Rafa Sánchez (La Unión), Cómplices, Coti, Amistades Peligrosas, Melón Diesel, Los Rebeldes y Toreros con Chanclas.