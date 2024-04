Ordenado un nuevo sacerdote: De La Habana a Ibiza pasando por Roma

Ha sido un largo viaje para Yasser Peña, físico y espiritual, que le ha llevado desde su Cuba natal hasta Ibiza, donde desarrollará su labor pastoral como sacerdote.

La catedral de Santa María ha acogido este sábado la ceremonia de su ordenación, la tercera en menos de un año en Ibiza, que sitúa al clero de la isla entre los más jóvenes de España. «Estará en torno a los cuarenta y algún años» de media, detallaba tras la celebración el obispo, Vicent Ribas, visiblemente satisfecho, «Dios provee».

Con 39 años recién cumplidos, Yasser Peña estará vinculado a las parroquias de Sant Josep y es Cubells, donde ha pasado los últimos tres meses. Aunque lleva poco tiempo en Ibiza, ha ayudado en varias parroquias desde que se trasladó como seminarista a Roma, donde concluyó los estudios de Teología y Derecho Canónico. Ayudó en varias etapas en la parroquia de Santa Cruz y ejerció de diácono en Jesús antes que en Sant Josep.

Lejos de casa, ha sido una época «difícil» para Peña, apuntó el obispo sin dar más detalles. Ayer no le pudo acompañar su madre, que vendrá el mes que viene desde La Habana para pasar un mes con su hijo, pero sí lo acompañaron amigos de Roma, Nicaragua, Estados Unidos o España. «Amigos con ‘h’ de hermanos», los califica él, dado que se han convertido casi en su familia por todo lo que han compartido lejos de su tierra natal.

De la túnica a la casulla

El Cor Ciutat d'Eivissa, con Miguel San Miguel al órgano, acompañó al principio de la celebración la entrada a la catedral de todos los presbíteros de la isla, que encabezaba el ordenando y cerraba el obispo. En los primero bancos estaban el presidente del Consell, Vicent Marí, y el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig. Sonadors de la Colla de l´Horta también acompañaron con tambor, flaüta y castanyoles durante la eucaristía.

Yasser se quedó frente al altar, solo, mientras pasaban todos los sacerdotes camino de su sitio en el altar. Ayer a él le tocaba esperar.

El obispo hizo girar su homilía en torno a la encíclica de san Juan Pablo II Ecclesia de Eucharistia, en la que el pontífice habla de su experiencia personal como sacerdote en la eucaristía. «También cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo», citó Ribas para subrayar la importancia del sacramento que ayer concelebró Yasser por primera vez.

«Sin sacerdotes no hay eucaristía», señaló Ribas, por lo que invitó al nuevo, en la víspera de la jornada mundial de las vocaciones, a poner «especial atención a la pastoral vocacional» y a ser ejemplo para otros.

Le recordó que «el sacerdote no celebra para sí» sino para todos aquellos que participan de la eucaristía, debiendo alcanzar un equilibrio entre la cercanía y la tradición. «Serás un magnífico sacerdote», le auguró Ribas, una tarea en la que señaló que no estará solo ya que contará con el resto de presbíteros y con el propio obispo como «hermano mayor y padre».

Tras la homilía se celebró el rito de la ordenación, con la llamativa postración durante las letanías. Una vez que le impusieron las manos todos los sacerdotes de la diócesis, el párroco adscrito a Santa Cruz, Lluc Ramon, el más mayor de la diócesis, fue el encargado de investir al nuevo sacerdote con la casulla frente a toda la asamblea.

Momento de la imposición de manos del obispo al nuevo sacerdote / Diócesis de Eivissa y Formentera

«Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios», indicó el obispo antes de entregarle el pan y el vino y finalmente fundirse con él en un abrazo con el que los presentes prorrumpieron en un aplauso. Yasser Peña se fue a abrazar después a todo el presbiterado, empezando precisamente por Lluc Ramon.

El obispo concluyó la celebración invitando a asistir este domingo a las 19 horas a la primera eucaristía del nuevo sacerdote. «Don Yasser ya me ha avisado de que no va a decir nada hoy, mañana lo dirá todo en su primera misa, que no falte nadie a su primera misa.

Tradición

Al final de la celebración, ya sin el corsé de las formas, todos los sacerdotes le ofrecieron un gran aplauso en la capilla del sagrario al nuevo presbítero, que tuvo que dedicar un rato a impartir la bendición entre sus iguales y muchos feligreses que se acercaron.

A la salida de la catedral: ball pagès a cargo de la colla de l’Horta. Peña concluyó la ballada acompañando el rondo tras el cierre.

Su tiempo en Ibiza hace que ya conozca la tradición y, aunque se siente acogido, asegura que se pondrá las pilas para «aprender el eivissenc, signo de integración y de respeto por la cultura».

