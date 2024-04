La Feria Náutica regresa a Santa Eulària

Embarcaciones de todo tipo, tumbonas eléctricas, información sobre productos y accesorios náuticos, food trucks, actuaciones musicales en vivo, puestos de productos artesanos.... Estos son solo algunos de los atractivos que disfrutaron ayer los asistentes a la segunda jornada de la edición número 28 de la Feria Náutica de Santa Eulària, que vuelve a celebrarse cinco años después.

Marc Torres, gerente de Motonáutica Ibiza, empresa que ha participado en todas las ediciones de la muestra, confirmó el aumento de asistentes en la segunda jornada: «El primer día llovió por la mañana y la afluencia de público fue más baja, aunque no nos sorprendió. Hoy [ayer para el lector] hay sol y se ve bastante más movimiento, pero esperamos que el grueso de los visitantes acuda durante el fin de semana, ya que sábado y domingo tenemos bastantes actividades programadas».

Este año se ha elegido como «nueva» ubicación el espigón del puerto de Santa Eulària, según indicó el Ayuntantamiento. De este modo, se rompió con la tónica habitual de celebrarla en el centro del puerto deportivo. Para Torres, esta nueva localización supone una mejora para los expositores: «Creo que aquí la exposición queda más homogénea y le da un ambiente más propio de una feria. Además, en el anterior sitio había comerciantes que no tenían tanto espacio para enseñar sus productos».

Otros participantes, como Jessica Veyres, empleada de Imat Jet, que afirmó ser «la primera empresa en el mundo que vende una tumbonas eléctricas», discrepa: «Está bien esta ubicación, aunque creo que la anterior era mejor al ser una zona más atractiva para los visitantes. Además, han venido clientes a informarnos de que les ha costado encontrar el espigón ya que les faltaba información sobre cómo llegar hasta aquí. Los organizadores deberían mejorar en la promoción».

También los hay como Alfonso García, encargado de Ibiza Náutica, que hizo balance, tras negociar por teléfono una posible venta con un cliente, sobre la fecha de esta edición: «A diferencia de otros años, la Feria Náutica 2024 se está realizando sin coincidir con ninguna otra fiesta en la isla. Cuando coincide, la afluencia de visitantes se incrementa, pero el noventa por ciento de ellos no aspira a comprar barcos y solo viene a curiosear y ver las embarcaciones. No obstante, cuando no coincide con fiestas, los que viene suelen ser personas que ya tienen barco o que se pueden permitir comprarlo».

En cuanto a los objetivos, varios expositores consideran que lo más importante es vender, tal y como afirmó García, que espera vender «las 14 embaraciones» que oferta. Sin embargo, para Eloy Fruto, gerente de Boat Service, el propósito es doble: «Queremos dar visibilidad a las marcas que representamos a la vez que tratamos de vender tanto productos en stock como barcos nuevos».

En cambio, para Claudia Isart, responsable de reservas y marketing de Be Charter Ibiza, el objetivo está ligado a la promoción ya que quieren «dar a conocer a la empresa, hacer branding y crear contactos en la isla».

Mañana tranquila

Durante la mañana de ayer, la tranquilidad se apoderó del espigón, ya que no hubo una gran afluencia de asistentes. Las calmadas conversaciones entre las decenas de presentes y la música de pop español que sonaba a bajo volumen por la megafonía, con canciones como ‘Cadillac Solitario’ de Loquillo, era lo único que conseguía romper con el silencio imperante. A pesar de ello, cada pocos minutos, se veía a gente interesada en las ofertas de los estands, a la vez que dialogaban con los vendedores.

Para asistentes como el ibicenco Alberto Villar, que acude frecuentemente a la Feria Náutica acompañado de su mujer, esta edición está «bien», aunque no encontró lo que quería: «Yo tengo un barco y lo quiero cambiar, pero pensaba que habría más ofertas de segunda mano». Asimismo, recalcó la problemática de los amarres en la isla: «Aunque me compre un nuevo barco, luego no sabré dónde ponerlo, ya que hay un grave problema con los amarres en Ibiza».

Para Ana Reyes y Manuel Villé, una pareja de Tenerife que ha venido a pasar unos días en Ibiza, explicaron, entre risas, el porqué de su visita a la feria: «Para ver cómo se gastan el dinero los ricos y sumar una nueva experiencia, ya que nunca habíamos visitado una feria náutica».

Joan, un joven ibicenco que acudió a la muestra por primera vez, reprochó la falta de continuidad del evento: «Me está encantando todo, me parece una feria increíble, pero me gustaría aún más si se celebrara cada año». Además, indicó el motivo de su asistencia: «Vengo para ver los barcos y así conocer más el mundo de la náutica».

Programación hoy y mañana

La Feria Náutica continúa hoy, con un horario de 11 a 19 horas. A lo largo del día, los presentes disfrutarán, al margen de la muestra, de actividades como una exhibición de jet ski, música en directo y la entrega de premios a la limpieza del litoral y el concurso de pesca deportiva. La feria concluirá mañana con una jornada en la que se llevarán a cabo talleres infantiles, actividades acuáticas y el acto de clausura durante el que se entregarán los premios de la regata de cruceros.

Aquellos interesados podrán acudir en un tren que sale cada hora, de 12 a 18 horas, en función de la demanda desde el Ayuntamiento.

