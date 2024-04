Diario de Ibiza recupera su cuenta de Twitter después de que la red social bloquease decenas de cuentas en España

La red social X (antiguamente Twitter) de Diario de Ibiza vuelve a estar operativa después de que la plataforma bloquease en las últimas horas y sin previo aviso más de una veintena de cuentas institucionales, científicas y divulgadoras en España, muchas de ellas con miles de seguidores. Otros medios de comunicación también se han visto afectados, como el diario aragonés AraInfo y la de la edición balear de elDiario.es, y de eventos de divulgación, como Pint of Science.

¿Qué ha ocurrido?

Según han contado algunas de las afectadas en la propia red —en nuevas cuentas que se han creado al efecto— el motivo que alega la red social, ahora en manos del empresario Elon Musk, es el incumplimiento de las normas, sin más detalles.

"Por lo que veo, ha sido una suspensión a mogollón de gente de golpe, sin motivo aparente", ha explicado Diana Aceves, una reconocida profesional de la industria tecnológica muy activa en Twitter a la que le han suspendido la cuenta. "Voto por ataque organizado o 'bug'".

"Me han dado cero explicaciones. Ayer por la tarde intenté retuitear a alguien y no me dejaba. Me han suspendido la cuenta de manera temporal más veces porque alguien ha reportado algún tuit: ahí, siempre me enviaban un email avisándome y diciéndome que borrara el tuit si quería la cuenta de vuelta. También hay una serie de formularios donde puedes hacer apelaciones", explica Aceves a este diario. "Pero ayer no me dieron ningún aviso ni nada. Al entrar en el formulario de apelación me lleva a una respuesta automática que dice que el caso ya está revisado y que mi cuenta queda bloqueada para siempre".

Usarios de la red social han denunciado la situación y recopilado las cuentas afectadas. Entre otras, están las de las divulgadoras Mari Luz Congosto, Blanca Arteaga y Javier Barriuso. Congosto y Barriuso solían compartir contenido relacionado con estrategias de desinformación.

El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, se ha puesto en contacto con el equipo de prensa de X.com a través de email. Han respondido que "están ocupados" y que se intente más tarde.

Suspendida la cuenta de Diario de Ibiza / #

Elon Musk planteó hace pocos días la posibilidad de cobrar a todos los usuarios por usar la red como forma de frenar a los bots. "Me da la sensación de que han lanzado alguna rutina para cribar bots que se ha cargado un montón de cuentas", considera Aceves.

Los fallos se han vuelto frecuentes en la red social desde que esta fue adquirida por Elon Musk. Musk despidió al 80% de la plantilla al poco tiempo de entrar y, bajo su gestión, tanto el tráfico como los ingresos por publicidad se han desplomado.