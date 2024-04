«Espero la homologación de mi título universitario de inglés desde agosto de 2020»

Diego Zapata, original de Colombia, es un profesor de inglés afincado en Ibiza desde septiembre de 2019 y tiene dos frentes abiertos a causa de dos demoras: una en la homologación de su título de maestro especializado en filología inglesa y otro para tener cita con un especialista en el Hospital Can Misses. «Llevo esperando para homologar mi título desde agosto de 2020 [cuando presentó la documentación]. Si se trata de un título conseguido fuera de la Unión Europea, extracomunitario, uno de partida sabe que tardará más, pero es que ya no estamos hablando de una espera de un par de meses», denuncia Zapata.

«Comencé el trámite a través del Ministerio de Educación, pero el año pasado, tras mi primera reclamación en agosto, me dijeron que el proceso estaba alojado ahora en el Ministerio de Universidades», afirma Zapata, aunque lamenta que continúa sin haber avances. Su objetivo es conseguir la homologación para tener la posibilidad de presentarse a unas oposiciones en Ibiza y de trabajar como profesor de inglés en la educación pública. En su momento ejerció en una academia privada y ahora lleva más de dos años trabajando como agente de seguros.

Asegura que, en su caso, el problema no reside en que desde el Ministerio le pidan que subsane errores en la documentación que presentó en verano de 2020: «A mí nunca me han respondido, ni siquiera me han llegado a decir que falte algún papel o que yo ingresé algo mal. No hay avances en las webs de uno y otro ministerio».

Falta de personal

Desde CCOO señalan que «en el caso de titulaciones expedidas en el extranjero, hay que aportar una copia de la homologación correspondiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional para poder trabajar como interno o participar de la oferta pública de ocupación». Lo que ocurre es que estas homologaciones dependen directamente del Ministerio de Universidades, institución que debe revisar las homologaciones. «A la dificultad de cumplir todos los requisitos, hay que sumar que en el Ministerio de Universidades hay falta de personal que homologue y los trámites se dilatan mucho en el tiempo», apunta Mario Devis, secretario general de Enseñanza de este sindicato en Balears.

«La LOSU, la nueva ley orgánica del sistema universitario, contempla que deben simplificarse los trámites de homologaciones, pero todavía no se ha hecho», añade Devis.

Zapata lamenta que lo peor de todo el proceso es que uno se siente abandonado: «La excusa de la falta de personal no puede ser ilimitada. Al final te sientes abandonado por partida doble».

Este diario ha intentado obtener una explicación del gabinete de prensa del Ministerio de Universidades, el competente en la materia, pero no ha sido posible.

Diego Zapata también espera, desde abril de 2023, para tener una primera cita con un especialista del área de digestivo del Hospital Can Misses. «En abril del año pasado tuve la cita con la médico de familia por un problema que tengo desde hace un año y medio o más», explica.

Demora en Can Misses

Aunque reconoce que «no es cuestión de vida o muerte», esta larga espera le genera incertidumbre a cualquiera. «La médica de familia me realizó unos exámenes y todo salió normal, pero me dijo que me iba a mandar a un especialista de digestivo para me hiciese pruebas más a fondo y determinase qué es exactamente lo que puede estar pasándome», relata. Todo ello para asegurarse, mediante pruebas adicionales, de que no tiene ningún problema de salud en este sentido.

Sin embargo, a día de hoy todavía no sabe cuándo podrá ver al especialista. «Recuerdo que cuando ya habían pasado unos tres meses llamé a Can Misses y me dijeron que había falta de personal y que podía tardar seis meses o más, y que cuando hubiesen pasado más de seis meses podía interponer una reclamación. Así lo hice llegado el momento. No es una cosa de vida o muerte, pero sigo con el problema y sin saber exactamente qué es lo que me está pasando».

Situación «heredada»

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera destacan en varias ocasiones de la conversación con este diario que, aunque esta cita no se ha establecido como ‘preferente’ por parte del servicio de especialización, esto no quita para nada la gravedad del asunto: «Es evidente que no es normal esperar tanto tiempo, somos conscientes de ello. Esta dirección hereda una situación bastante frágil del servicio de digestivo y tiene como objetivo intentar consolidar el servicio y mejorar los datos de lista de espera».

A principios de marzo, por ejemplo, había seis de siete trabajadores de digestivo en plantilla, pero de facto, debido a reducciones de jornada y, en ocasiones, bajas, en el último año la cifra de facultativos operativos ha estado entre 4 y 4,7. Los datos de demora media a finales de enero para una primera consulta en este servicio era de 176, 68 días.

Por otra parte, el Área de Salud ha incorporado en los últimos siete meses a dos cirujanos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Mientras que el Servicio de Digestivo se encarga de las consultas y pruebas, Cirugía General y del Aparato Digestivo, de la parte quirúrgica.

