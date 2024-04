El productor de cine Axel Kuschevatzky, en Ibiza: «España tiene un potencial creativo enorme»

A pesar de estar todavía bajo los efectos del jet lag después de un largo viaje desde Los Ángeles, donde reside, Axel Kuschevatzky, primer Astarté de Honor Internacional de Ibicine, demostró ayer que tiene sentido del humor, labia y cuerda para rato. «Un argentino con un micrófono es un arma letal», bromeó nada más comenzar su intervención, provocando las carcajadas de los asistentes a la inauguración del festival.

La directora del certamen, Helher Escribano, ejerció de entrevistadora y repasó brevemente la impresionante trayectoria profesional de este productor cinematográfico, que tiene en su haber casi cien películas. Entre ellas, hay títulos tan destacados como su primer filme, ‘El secreto de sus ojos’, de Juan José Campanella, que se llevó en 2010 el Oscar a la mejor película extranjera; y ‘Relatos salvajes’, de Damián Szifron, que se proyectará mañana a las 20.30 horas en el cine Regio, en Sant Antoni, en el marco de Ibicine.

De ambos largometrajes habló Kuschevatzky, pero antes destacó la importancia que tienen los festivales de cine, como el ibicenco, que «ayudan a mantener viva la llama de la relación entre las audiencias y los proyectos cinematográficos». «Los productores siempre usamos este tipo de eventos para aprender», afirmó el argentino, que también es guionista y periodista especializado en cine.

"La mayoría de los proyectos cinematográficos no llegan a ningún lugar"

«No hay nada más hermoso que contar historias ni nada más emocionante que el que la gente quiera escucharlas, y poder ser parte de los proyectos, acompañar a los directores y a los actores es lo que siempre quise desde que tengo memoria», dijo sobre cómo vive su profesión.

Kuschevatzky también comentó lo difícil que es sacar adelante una película. «La mayoría de los proyectos cinematográficos no llegan a ningún lugar, no se hacen. Que una película exista ya es un triunfo, que se entienda y que se estrene es otro éxito más, si encima le gusta a la gente eso es el no va más y si, además, se lleva premios es maravilloso porque te permite seguir trabajando», valoró este profesional que empezó en la televisión y luego dio el salto a producir largometrajes.

Helher Escribano con Axel Kuschevatzky. / Toni Escobar

Habló también de lo atractiva que es España para la industria del cine internacional, entre otras cosas, por «su potencial creativo enorme» y «los beneficios fiscales que ofrece», que la están convirtiendo «en uno de los jugadores top del mundo». El tema salió a colación cuando Escribano le preguntó qué tenía que hacer Ibiza para que haya una industria cinematográfica importante. «El sector audiovisual es muy competitivo, los productores siempre miramos los números y donde hay beneficios, vamos», explicó.

«España es potencia en varias cosas, en capital creativo y en herramientas y facilidades de producción», aseguró antes de resaltar también «su capacidad de generar contenidos locales que viajan, como ‘La casa de papel’».

Cómo elegir guion

Que Kuschevatzky tiene buen ojo a la hora de elegir proyectos cualquiera lo pensaría sabiendo, por ejemplo, que ha participado en diez de las veinte películas argentinas más taquilleras del siglo XXI. Sin embargo, él ayer se quitó importancia y dijo que lo que pasa es que es «bueno ocultando los fracasos».

Cuando se lee un guion siempre se pone en la piel del público y si el texto le llega y le emociona entonces apuesta por ello. «A mí me gusta mucho que en las películas se hable del mundo que vivimos, lo que no quiere decir que tenga que ser un drama social», señaló, apuntado uno de los aspectos que tiene en cuenta a la hora de elegir proyecto. Puso como ejemplo dos de los largometrajes que ha producido, ‘Relatos salvajes’ y ‘Argentina, 1985’, «una película que habla «sobre qué hace la sociedad con el abuso de poder».

"Lo que hace que una película sea inmortal es su capacidad de conexión con el público"

«Fui responsable de producción de cine de Telefónica durante cuatro años y una de las cosas que más me gustaba de producir en España era trabajar en proyectos que hablasen, aunque fuera de forma metafórica u oblicua, del mundo que nos rodea, de aquello que nos atraviesa cotidianamente», apuntó.

¿Qué hace a una película inmortal?, el productor argentino lo tiene claro: «Esencialmente la capacidad de conexión con el público».

Antes de terminar el evento, el primer Astarté de Honor Internacional de Ibicine, que suele trabajar en varios proyectos a la vez, habló de algunos de sus últimos proyectos: ‘El aroma del pasto recién cortado’, de Celina Murga, con Martin Scorsese como productor ejecutivo; ‘Matar al jockey’, de Luis Ortega, en el que participa como protagonista Úrsula Corberó; y ‘Amor es amor’, de Rob Schneider.

