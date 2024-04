Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El concurso interestelar de frita de matances de Sant Jordi marca la agenda del fin de semana. Uno de esos encuentros gastronómicos que proliferan en Ibiza y que, desde luego, han creado afición. En esta ocasión, además, es el primer acto de las fiestas de Sant Jordi.

Pero hay más citas interesantes. También sa Cala sigue con sus fiestas con torrada popular y conciertos el sábado, mientras se prepara el rally Pujada Aigües Blanques.

En lo musical, destacan los conciertos del cuarteto polifónico Un parell de tres el viernes en Sant Antoni o la minigira de Breezy Rodio Blues Quartet y Betta Berodia el sábado en varios locales.

El jueves hay dos conferencias muy interesantes, la inaugural del ciclo 'Hablemos de movilidad' de Vila en el MACE y la del historiador Santiago Colomar sobre el contrabando en Formentera. Además, vuelve el ciclo 'Anem al cine' de Vila, con la última película de Win Wenders, en los Multicines Eivissa.

Los aficionados a los libros tienen varias citas el viernes, el encuentro con las escritoras de literatura juvenil Joana Marcús, Iria Parente y Selene Pascual en Santa Eulària y la presentación del libro del dibujante Miguel Brieva ‘Se busca un futuro posible en el que desear vivir’ en la librería Sa Cultural.

Y cabe destacar también la obra de teatro familiar sobre la inmigración ‘Con 1 kilo de harina’ el sábado en el Teatro España de Santa Eulària y la Jornada Pagesa del colegio Can Coix de Sant Antoni el mismo día.

'Perfect days' abre este jueves el ciclo 'Anem al cine' / DI

JUEVES 11 DE ABRIL

Infantil

Cuentacuentos de Primavera de Santa Eulària. ‘Kikú, un conte ple de llum’, con Xènia Fuertes. 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària.

Taller de barro ‘Crea tu monstruo’, a cargo de Graciela Miguel. Mayores de 8 años. 17 horas en la biblioteca de Sant Jordi. Inscripción previa en bibliosantjordi@santjosep.org o en 971 308688.

Conferencias

‘Ciudades de 15 minutos. Una propuesta de modelo de territorio’. Ciclo ‘Hablemos de movilidad de Vila'. Con Beatriz Ramírez, responsable del área de Urbanismo de Foro Nesi. Visita guiada al MACE con Elena Ruiz. 18 a 20 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa. Entrada libre.

‘El contraban a Formentera als secles XIX i XX’, a cargo del historiador Santiago Colomar. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

Música

The Groovy Brothers. Rock. Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Miguel de Miguel. Rock. Sant Josep és Música. 20 horas en Cas Costas.

Libros

‘A prop meu. Paisatges humans, mots, llocs viscuts’. Presentación del libro de Vicent Marí Tur 'Botja'. 20 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep.

Cine

‘Perfect Days’. De Wim Wenders (Japón, 2023) VOSE. Ciclo Anem al Cine de Vila. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Minigira del Breezy Rodio Blues Quartet con Betta Berodia el sábado / DI

VIERNES 12 DE ABRIL

Fiestas Sant Jordi

10 a 12 horas: 2º Stage Teo Blázquez de judo en el centro deportivo municipal Teo Blázquez.

2º Stage Teo Blázquez de judo en el centro deportivo municipal Teo Blázquez. 20 horas: Campeonato de futbolín en el bar Cardona.

Campeonato de futbolín en el bar Cardona. 20.30 horas: Pregón de fiestas y ‘Xacota de sa Nostra’, a cargo del Grup Folklòric Sant Jortdi de ses Salines, en la plaza de la iglesia.

Libros

Encuentro con escritoras de literatura juvenil. Con Joana Marcús, Iria Parente y Selene Pascual. Presenta la periodista Carla Torres. Por el Día del Libro. 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària. Entrada gratis con reserva en www.santaeulariadesriu.com.

‘Se busca un futuro posible en el que desear vivir’. Presentación del libro del dibujante Miguel Brieva y conversación con el autor y con IbizaPreservation. 19 a 20.30 horas en la librería Sa Cultural de Vila. Entrada libre.

Formentera: Taller del Día del Libro a cargo de Fran Lucas Simón a las 17 horas en el Punt de Lectura de Sant Ferran.

Música

Un parell de tres. ‘Cançons de missa i taverna’. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20 horas en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni.

Querencia. Flamenco. Sant Josep és Música. 20.30 horas en Restaurante Clab.

Infantil

Cuentacuentos ‘propera parada’, a cargo de David Novell. Mayores de 3 años. 18 horas en la biblioteca de Sant Jordi. Inscripción previa en bibliosantjordi@santjosep.org o en 971 308688.

Jocs de taula en català. A cargo del Institut d’Estudis Baleàrics. De 5 a 12 años. 17 horas en la biblioteca de Sant Josep. Inscripciones en el whatsapp 971800416.

Cine

‘Patch Adams’. De Tom Shadyac (EEUU, 1988). Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. Selección de José I. Ricarte. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre.

'Con 1 kilo de harina'. Teatro familiar el sábado en Santa Eulària / DI

SÁBADO 13 DE ABRIL

Fiestas Sant Jordi

10 a 12 horas: 2º Stage Teo Blázquez de judo en el centro deportivo municipal Teo Blázquez.

2º Stage Teo Blázquez de judo en el centro deportivo municipal Teo Blázquez. 11 horas: ‘Sant Jordi va de frita’. 4º Concurso Interestelar de frita de matances. A beneficio de Cruz Roja. Actuaciones a lo largo de toda la jornada de la Colla de Sant Jordi, Banda de Sant Josep, Ric Jazzbo Dj, The Rosemary Family, Groove Garage, Discover y Dj Javi Box.

Fiestas de sa Cala de Sant Vicent

9.30 horas: Caminata popular. Encuentro en el local social.

Caminata popular. Encuentro en el local social. 13.30 horas: Homenaje a Lidia Marí en el parque del Camp d’Aprenentatge.

Homenaje a Lidia Marí en el parque del Camp d’Aprenentatge. 14 horas: Torrada popular en el local social y después tarde de conciertos y campeonatos de futbolín y tenis de mesa.

Torrada popular en el local social y después tarde de conciertos y campeonatos de futbolín y tenis de mesa. 16 horas: Verificación de los coches del Rally Pujada Aigües Blanques.

Teatro

‘Con 1 kilo de harina’. Teatro de objetos familiar a partir de 9 años. A cargo de la compañía Fernán Cardama 18 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària. Entradas a 8€ en www.santaeulariadesriu.com o 10€ en taquilla.

Tradición

VII Jornada Pagesa. Frita de porc, sobrasada torrada, tir amb bassetja, ball pagès, concursos, juegos, rifa… De 11.30 a 16 horas en el colegio Can Coix de Sant Antoni. Entrada 1 € a beneficio del viaje de fin de etapa.

Música

Breezy Rodio y Betta Berodia. Blues. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16 horas en Can Tommy.

Breezy Rodio y Betta Berodia. Blues. Ciclo The Thrill is Here. 22 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Conferencias

‘Al barri feminisme a diari’. ‘¿Cómo hablar de educación sexual en la era de la pornografía ‘mainstream’?, con las Fantasías de Tanit. 11 horas. n la Biblioteca pública de ses Figueretes, en la calle Navarra 26, en Eivissa. Organizado por Emprendada Feminista.

DOMINGO 14 DE ABRIL

Fiestas Sant Jordi

10 a 12 horas: 2º Stage Teo Blázquez de judo en el centro deportivo municipal Teo Blázquez.

2º Stage Teo Blázquez de judo en el centro deportivo municipal Teo Blázquez. 11.30 horas: Caminata por ses Salines. Encuentro en el aparcamiento del Hostal Marysal.

Caminata por ses Salines. Encuentro en el aparcamiento del Hostal Marysal. 13.30 horas: Festa pagesa en es Pou des Carbó. Organiza Grupo Folklòric Sant Jordi de ses Salines.

Fiestas de sa Cala de Sant Vicent

9 horas: Rally Pujada Aigües Blanques.

Rally Pujada Aigües Blanques. 18 horas: Ballada popular en es Pou des Baladre con la Colla de Labritja.

Música

Antic Balàfia Ensemble. ‘Música en temps de Lorca’. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20 horas en la sala de plenos de Sant Joan.

Comercio

Fira d’Estocs de Primavera. Chollos y gangas de comercios de Eivissa. 10.30 a 18 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila, con juegos gigantes, actuaciones musicales, degustación de producto local desde las 14 horas.

Solidaridad

Comida a favor de Manos Unidas. Organizada por los obreros y la parroquia de Sant Agustí. 14 horas en el restaurante El Cruce de Sant Rafel. Donativo 25 €.

Música

The Metrallas. Rockabilly. Sant Josep és Música. 17 horas en Restaurante Clab.

Ocio

Cicloturismo. Cala Llonga. Salida desde la plaza d’Antoni Albert i Nieto de Vila a las 11.30 horas. 28 kilómetros con desnivel de 450 metros. Dificultad: media.

EXPOSICIONES

'Es gegant des de dins'. Fotografías de Toni Planells del rodaje de la película 'Es Gegant des Vedrà'. Del 9 al 28 de abril en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou. Jueves, viernes y sábados, de 18.30 a 20.30 horas; viernes, sábados y domingos, de 11 a 13.30 horas.

'Textures'. Exposición de alumnos del taller de cerámica de Tania Agredano. Inauguración el viernes 12 de abril a las 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas hasta el 20 de abril.

Susana Cardona. Pinturas. Con la colaboración de Manolo Matoses, Xavi Xinxó y Elena Ribas. Inauguración viernes 12 de abril a las 18.30 horas en la sala de exposiciones. Hasta el 10 de abril.

Miquel Farriol. Pinturas y videopinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Inauguración viernes 12 de abril a las 20 horas. Hasta el 1 de mayo.

Ugo Mulas. 'Ossi di sepia', fotografías. Del 2 de abril al 1 de junio en la galería Parra&Romero de Santa Gertrudis.

Anthony Gofer. 'Passejant 5', pinturas y esculturas. Inauguración jueves 4 de abril a las 18 horas en el Centre Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 30 de abril.

'ExpoMart'. Muestra fotográfica sobre el planeta Marte montada por la Agrupació Astronòmica d'Eivissa a partir de imágenes de la NASA y la ESA. Abierta de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 26 de abril.

Linde Bialas. Pinturas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Inauguración el domingo 24 de marzo de 12 a 14 horas en Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

'Luz azul, el arte de dibujar'. Dibujos de Narcís Puget Viñas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII dee las excavaciones del antiguo hospital de Dalt Vila. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a viernes de 10 a 16.30 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Hasta mediados de junio.

Mariia Zhurykova. 'Ciudad', pinturas. Organiza: Fundació Baleària. Del 7 de marzo al 12 de abril en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas.

Narcís Puget Viñas (1874-1960) 150 Aniversari. Exposición conmemorativa del pintor ibicenco. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20 hioras y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 14 de abril

'8+1. Dones a l'Índia'. Muestra colectiva por la V edición del proyecto 'Mata Ombres' de la Fundación Vicente Ferrer. Club Náutico Ibiza. Hasta el 26 de abril.

Focus VI 'Magatzem visitable'. Muestra de adquisiciones recientes y fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 19 de mayo.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Del 1 ía dde mayo al 12 de octubre. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.