Salud comienza este mes a vacunar a los bebés contra 20 tipos de neumococo

La enfermedad neumocócica no invasiva es la principal responsable de neumonías entre los lactantes tras el virus respiratorio sincitial (VRS), así como de otras patologías como la otitis media y la sinusitis. Por este motivo, la dirección general de Salud Pública de Balearsha decidido ampliar la protección de los bebés con una nueva vacuna que protege contra veinte serotipos de esta bacteria frente a los trece tipos del anterior fármaco incluido en el calendario vacunal de las islas, esto es, que se dosifica de forma gratuita.

La titular de este departamento, Elena Esteban, adelantó que la vacunación contra el neumococo con el nuevo fármaco recientemente aprobado por la agencia europea del medicamento (EMA) comenzará esta primera semana del mes de abril. «La Agencia Europea del Medicamento aprobó su uso para los menores en marzo y hemos decidido dosificarla desde abril, lo más rápido que hemos podido», corroboró.

«Nos quedan en almacenaje varias de las antiguas vacunas que protegen contra trece serotipos de la bacteria que intentaremos aprovechar», añadió Esteban revelando que el precio del nuevo fármaco es similar al del que va a reemplazar.

El único inconveniente del nuevo fármaco es que su dosificación requiere de una nueva pauta. Mientras que la anterior vacuna que protegía contra 13 tipos de neumococo se ponía a los lactantes a los dos, cuatro y once meses de edad, esta requerirá una dosificación extra a los seis meses. Esteban señaló que no será ningún inconveniente que un bebé ya haya recibido dos dosis del anterior fármaco a los dos y cuatro meses de edad para que, si en abril cumple los seis meses, le sea inoculada la nueva vacuna y completar la protección a los once meses con ella.

De la misma manera explicó que el principal reservorio de esta bacteria es la nasofaringe de los propios bebés, que la portan de manera asintomática.

El contagio se produce tras una exposición prolongada a las secrecciones nasales, por gotas, y solo afecta y cursa con enfermedad en los niños que padecen una bajada de su sistema inmunitario. Por ello, para proteger más eficazmente al conjunto de la población infantil, Esteban emplazó a vacunarse masivamente porque la protección del conjunto de los niños solo se alcanza con elevados porcentajes de vacunación, cercanos al cien por cien de la población en riesgo.

Porque otra consecuencia muy diferente de no vacunarse son las enfermedades neumocócicas invasivas que provocan enfermedades tan temibles como las meningitis, las sepsis (infecciones generalizadas por todo el organismo) y las neumonías de carácter más grave. Y aquí la directora general alertó de que la población mayor no es inmune a ellas por lo que emplazó a este segmento poblacional a vacunarse. Reveló Esteban que este año vacunarán a las cohortes poblacionales que cumplan los 65 y los 75 años. Como lo hacen con todos los ancianos ingresados en residencias desde que acceden a la primera de las dos franjas etarias.

El dato La primera comunidad del país en emplear el nuevo fármaco

Los pediatras de esta comunidad autónoma están satisfechos con la celeridad con la que ha actuado la dirección general de Salud Pública, que ya les habría remitido la instrucción sobre cómo dosificar la nueva vacuna de más amplio espectro. Uno de ellos, Edelmiro Vergés, que a su vez es miembro del comité asesor de vacunas de Balears, se congratuló de que Balears sea la primera comunidad autónoma del país en emplearla y «la primera zona del mundo mundial en hacerlo. En esta ocasión hemos sido muy rápidos».

