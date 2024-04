El mercado inmobiliario de Ibiza sigue a la baja: cae un 64% el importe de las hipotecas

El mercado inmobiliario pitiuso ha comenzado el año justo como lo terminó: a la baja. El resumen de lo sucedido en 2023 es el siguiente: se constituyeron un 21,5% menos de hipotecas por viviendas que en 2022 y cayó, además, un 10% el importe total de esas constituciones, si bien la hipoteca media fue, como consecuencia de los precios elevadísimos, de 390.000 euros, un 15% por encima de la del año anterior, lo que supone unos 50.000 euros más por inmueble. Además, en todo el año se registraron un 15,5% menos de compraventas.

Y así ha empezado 2024, según los datos publicados la pasada semana por el Instituto Balear de Estadística, cuyo estudio se basa en la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE): en enero (este cálculo siempre lleva un mes de retraso) se constituyeron sólo 82 hipotecas, un 31% menos que en el mismo periodo de 2023. Es el cuarto peor dato de la serie histórica, que empieza en el año 2006. Y el importe acumulado de esas operaciones fue de 21,4 millones de euros, 38,3 millones por debajo del registro de un año antes, lo que supone una caída del 64%. Pocas veces ha empezado tan baja esta estadística en los últimos 18 años.

No parece que esos niveles sean pasajeros. Más bien, todo parece indicar que son una continuación de lo sucedido en 2023 y que obedecen a los mismos factores que han provocado que el mercado inmobiliario pitiuso haya alcanzado precios desorbitados a los que sólo pueden acceder neerlandeses y británicos, que se están poniendo las botas al adquirir buena parte del parque de viviendas (sobre todo nuevas) de la isla a precios que para ellos son asequibles pero que son inalcanzables para el resto de los mortales. No hay que olvidar que esta estadística sólo ofrece datos de la constitución de hipotecas, sin entrar en cuántas operaciones (muchas de ellas multimillonarias) se realizan al contado (en parte o totalmente) sin que intervengan entidades crediticias, que no son pocas.

Un caso diferente

Basta observar lo que ocurre en Mallorca para comprender que lo que pasa en Ibiza y Formentera es muy diferente. Otro mundo. Aun cuando en la mayor de las islas de esta Comunitat los precios de la vivienda están por encima de las posibilidades de muchos, no se llega, ni de lejos, a lo que sucede aquí. En Mallorca, sólo ha caído el número de hipotecas un 7% (31 en Ibiza) y el importe acumulado, un 19% (64% en nuestro archipiélago).

En el cómputo total de fincas (rústicas y urbanas), el número de hipotecas (116) ha descendido un 24,6% respecto a las que hubo en enero de 2023. Y el importe acumulado ha sido de sólo 53,5 millones de euros, 96,7 millones de euros menos que hace un año, lo que representa una caída del 64,4%. Desde 2006, el importe hipotecado en operaciones vinculadas a fincas rústicas nunca había sido tan bajo: 1,4 millones de euros, casi un 84% menos que en 2023.

En el caso de las fincas urbanas, la bajada ha sido muy acusada: 89,5 millones de euros menos que hace un año (-63,2%), si bien en enero de 2023 (141,6 millones de euros) fue el mejor de toda la serie, salvo 2006 (191 millones de euros). No hubo ninguna constitución relacionada con solares (como en enero de 2023), pero sí se registraron 28 en el capítulo de locales, oficinas y naves (esa estadística también incluye en ese epígrafe los garajes), dos más que doce meses antes. El importe total, eso sí, es muy inferior al de entonces: 30,6 millones de euros, 51 millones de euros menos, lo que supone otro importante descenso, del 62,5% en este caso.

En enero, además, se produjeron 116 compraventas de viviendas, 130 menos que doce meses atrás (un 52,8% menos). Se trata del cuarto peor dato de la serie, que en el caso de esta estadística comienza en 2007. Sólo hay dos cifras menores: las 90 compraventas de 2021 (aún en pandemia), las 101 que hubo en 2008, cuando la crisis financiera estaba a la vuelta de la esquina (el precedente inmediato fueron las 235 compraventas producidas en enero de 2007), y las 106 de 2009, cuando la economía se vino abajo definitivamente.

