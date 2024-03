Es curioso que el empresario alemán Matthias Kühn utilizara el nombre de Tagomago para la empresa que supuestamente se quedó con parte de sus bienes al no poder pagarle un crédito, según consta en el informe de la Fiscalía, que le acusa de alzamiento de bienes. Supuestamente Kühn pidió un crédito a la empresa Isla Tagomago SA con sede en Liechtenstein, pero lo que llama la atención es que pidiera el crédito a una empresa que lleva el nombre de una isla de la que él mismo es propietario, como si fuera algo completamente ajeno.

Que Sa Unió haya tardado tres meses en comunicar al Parlament que el presidente de Formentera y diputado balear, Llorenç Córdoba, ha sido expulsado de la coalición y reclame ahora a la Cámara balear que no cobre la asignación del grupo y que no pueda «utilizar ningún símbolo, nomenclatura o logo» de Sa Unió. La asignación a la que se refiere es de 2.700 euros al mes, que no percibe desde el mes de enero, ya que está congelada.