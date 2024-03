Salvem sa Badia aplaude el rechazo de Vicent Marí a la ruta de Sant Antoni

La plataforma Salvem sa Badia de Portmany celebró ayer que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, haya asegurado que no está en su hoja de ruta reactivar el tráfico comercial en el puerto de Sant Antoni. Tras la polémica suscitada por la venta de billetes por parte de la compañía Baleària para una supuesta nueva línea entre Denia, Sant Antoni y Palma este verano que aún no ha sido aprobada, Marí respondió el viernes «con contundencia, indicando que dicha línea no está en su hoja de ruta y lamentó la forma de actuar de la naviera. Su reacción, bajo el punto de vista de Salvem sa Badia, le honra porque aporta coherencia al sinsentido que se ha producido hasta la fecha y pone los puntos sobre las íes», señala esta asociación en un comunicado.

Vicent Marí hizo esas declaraciones tras convocar a su despacho al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, para abordar la noticia de la venta de billetes por parte de Baleària: «Tras el encuentro -señalan desde Salvem sa Badia-, Serra también manifestó que la iniciativa de Baleària se ha hecho sin consultar a las instituciones involucradas y también expresó su malestar por la situación generada, aunque lo hizo de una forma mucho menos contundente que el presidente del Consell».

Para Salvem sa Badia, «las palabras de Vicent Marí introducen una nueva derivada que hasta ahora no había estado presente en el debate y que va más allá de la limitación de los metros de eslora o las consecuencias ambientales y de seguridad que pueda implicar el regreso de rutas comerciales con ferris al puerto de Sant Antoni». Vicent Marí aludió, destacan, al trabajo que se está desarrollando para sacar adelante una iniciativa legislativa que regule el desembarco de vehículos en determinados momentos del año, «que sin duda constituye algo totalmente contradictorio con el establecimiento de nuevas líneas. Éstas, obviamente, se traducirían en un incremento en la llegada de vehículos a la isla en los meses fuertes de la temporada, cuando las infraestructuras viarias ya registran elevados niveles de saturación».

Desde que Ports IB y el Ayuntamiento de Sant Antoni «han vuelto a avivar el debate sobre el regreso de los ferris a Sant Antoni, las palabras del presidente del Consell son, para Salvem sa Badia, la primera muestra de coherencia registrada hasta el momento por parte de un representante institucional de peso».

Sin respuesta de Baleària

«Cabe recordar -apuntan desde la asociación- que Salvem sa Badia solicitó por escrito tanto al Ayuntamiento de Sant Antoni como a Ports IB, el mes pasado, que aclaren cuáles son los supuestos beneficios que barajan para justificar la reactivación del tráfico comercial de ferris en el puerto de Sant Antoni, más allá de los intereses particulares de esta compañía de transporte marítimo. Se pidió, además, que dichos argumentos se acompañaran de datos objetivos que pudiesen sustentarlos». Sin embargo, de momento no se ha producido ninguna respuesta, afirman.

«Aun así, el jueves, la naviera Baleària se puso a comercializar a través de su canal online billetes de la línea Denia-Sant Antoni, a pesar de que aún no cuenta con la preceptiva autorización para ello», alertan. Tras la publicación de la noticia, «la naviera tuvo que retirar de la web estos billetes, y ahora sólo cabe esperar a que reciba las oportunas sanciones que le correspondan, por comercializar un producto no autorizado con base en un puerto público», añadieron.