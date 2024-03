ANTS 2024: la temporada más innovadora en Ushuaïa Ibiza

Todo apunta a que la temporada 2024 de ANTS en Ushuaïa Ibiza será la más revolucionaria de su historia, extendiéndose a lo largo de 23 semanas, desde el 4 de mayo hasta el 5 de octubre. Con una programación que incluye a algunos de los nombres más grandes y prometedores de los subgéneros house y techno, la fiesta underground por excelencia está lista para ofrecer back-to-backs exclusivos, debuts y muchas más sorpresas.

Por primera vez, una diversidad sin precedentes de artistas se reunirá bajo el sol de Ibiza, introduciendo energías renovadas y perspectivas frescas a la escena. Entre los debutantes destacados se encuentran Nicole Moudaber, Prospa, Cristina Lazic y muchos otros, mientras que figuras consagradas como Adam Beyer, Alan Fitzpatrick y Joris Voorn regresarán para deleitar una vez más a los asistentes.

Encuentros musicales de vanguardia

La programación destaca por su variedad, desde el dúo ucraniano ARTBAT, conocido por su techno melódico, hasta el maestro del minimal tech house, Boris Brechja. Mahmut Orhan, con su mezcla única de house y disco, y John Summit, con su inconfundible sonido vocal house, son solo algunas de las propuestas que marcarán la temporada.

Los nuevos talentos también tienen un lugar especial este año, con Mau P liderando el camino tras su éxito global "Drugs From Amsterdam", y Chelina Manuhutu, ganadora del premio a Mejor Artista Revelación en los Golden Moon Awards 2023 y que vuelve con más bass heavy y loopy house. También Us Two, ganadores del concurso “Next Gen” de ANTS, tendrán su momento en The Colony este verano.

Cartel completo de la temporada de ANTS 2024. / Ushuaïa Ibiza

Una producción sin precedentes para las hormigas más famosas

Paco Osuna, otro nombre reconocido, regresará para celebrar su 50 cumpleaños con una actuación memorable. A su lado, artistas como Melanie Ribbe y Toman contribuirán a la atmósfera única de este día.

La temporada arrancará con dos jornadas inaugurales el 4 y 11 de mayo, comenzando en Ushuaïa Ibiza y terminando en Hï Ibiza, contando con artistas de la talla de AJ Christou, Nic Fanciulli y Loco Dice. Además de su impecable selección musical, ANTS promete superarse en producción, con la estructura más grande en la historia del evento y una producción audiovisual que promete ser una experiencia visual y sensorial sin igual.

Después de celebrar su décimo aniversario en 2023, ANTS mira hacia el futuro con un programa renovado que incluye lo más emocionante de la escena electrónica. La fiesta ha evolucionado de ser un encuentro local a convertirse en una de las marcas líderes a nivel mundial, organizando eventos que son referencia obligada en la industria.

Las entradas para ANTS 2024 ya están disponibles en unitedants.com, invitando a todos a ser parte de esta temporada histórica en Ushuaïa Ibiza, donde la música y la innovación prometen, un verano más, crear recuerdos inolvidables.